Fastweb ha offerte che battono TIM e Iliad: ecco centinaia di GIGA in 5G

Fastweb rinnova il suo listino con tre proposte pensate per offrire connettività veloce e pacchetti completi. La prima è Fastweb Mobile, al costo di 8,95 € al mese, con minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga di traffico dati. Un’opzione bilanciata per chi cerca un’offerta economica ma con una buona dotazione di giga.

Per chi ha bisogno di più dati c’è Fastweb Mobile Full, a 10,95 € al mese, che include 200 giga in 5G, minuti illimitatie 100 SMS. Grazie alla rete di Fastweb, premiata più volte per la sua velocità, questa opzione è perfetta per chi sfrutta al massimo lo smartphone per streaming e lavoro in mobilità.

Chi vuole il massimo può puntare su Fastweb Mobile Maxi, dal costo di 12,95 € al mese, che offre 300 giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS, oltre a includere Fastweb Protect e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, un plus interessante per chi possiede animali domestici e desidera un supporto extra. Fastweb è il provider perfetto per tutto ciò.

Attivazione rapida con Fastweb ma ci sono anche più opzioni digitali

Le tre offerte possono essere attivate comodamente online oppure richiedendo una chiamata gratuita con un consulente. È disponibile la eSIM gratuita, ma anche la SIM fisica viene spedita senza costi aggiuntivi.

L’attivazione è semplice: si può procedere tramite SPID, carta d’identità elettronica o con la classica procedura di video-identificazione. Il costo di attivazione è di 10 € una tantum e non sono previsti vincoli o costi nascosti, garantendo così una tariffa trasparente e stabile nel tempo.

Con queste tre soluzioni, Fastweb si conferma tra i gestori più competitivi del mercato, puntando su velocità, affidabilità e pacchetti ricchi di giga per soddisfare esigenze diverse. Dalla versione più economica fino a quella più completa, la gamma Mobile di Fastweb offre opzioni per ogni tipo di utilizzo, mantenendo prezzi chiari e un’esperienza di attivazione rapida e totalmente digitale.