WindTre SIM Under 14: 150GN in 5G e sicurezza per i più giovani

WindTre ha lanciato una nuova offerta dedicata ai ragazzi. Si tratta della SIM Under 14, pensata come la prima esperienza mobile per bambini e adolescenti. Il suo obiettivo? Offrire una connessione veloce, tanti giga e strumenti di protezione online, così da permettere ai più giovani di navigare in sicurezza e ai genitori di avere maggiore tranquillità.

Il pacchetto prevede 150GB di traffico dati in 5G alla massima velocità (fino a 2Gbps), minuti illimitati e 200 SMS, oltre a 8,9GB extra da usare nei Paesi dell’Unione Europea. Tutto questo a un costo molto competitivo, appena 6,99€ al mese, senza spese di attivazione e con spedizione gratuita della SIM in tutta Italia. È poi disponibile anche la versione eSIM, utile per chi preferisce gestire tutto in digitale e attivare il numero direttamente su smartphone compatibili.

WindTre punta su protezione, convenienza e rete 5G

Il punto di forza dell’offerta è il Servizio Protezione Minori di WindTre, incluso automaticamente. Questo sistema blocca l’accesso a siti e applicazioni non adatti ai minori, garantendo così un ambiente online più sicuro. Non si tratta soltanto di un filtro tecnico, ma di un approccio più ampio che rientra nel progetto educativo NeoConnessi, con cui l’operatore collabora con scuole e famiglie per insegnare ai ragazzi un uso consapevole e responsabile della rete.

L’attivazione della SIM è semplice e veloce. Basta completare una procedura online, inserendo i dati del minore e del genitore o tutore legale, con riconoscimento tramite SPID o CIE. La scheda fisica arriva a casa entro due giorni lavorativi oppure, in alternativa, è possibile attivare subito l’eSIM. A supportare questa offerta c’è la rete WindTre, che copre oggi il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, garantendo alte prestazioni per lo streaming, il gaming e la didattica online. In più, l’appWindTre permette di monitorare consumi, credito e rinnovi in modo pratico e immediato.

Insomma, grazie al giusto mix di convenienza, potenza di rete e strumenti di protezione, la SIM Under 14 si presenta come una scelta ideale per la prima esperienza mobile dei ragazzi. Con un costo accessibile, tanta connettività e controlli pensati per tutelare i minori, è una soluzione completa per le famiglie che vogliono far entrare i propri figli nel mondo digitale senza rinunciare alla sicurezza.