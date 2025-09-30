Ad
martedì, Settembre 30, 2025
Scienza e avventura si incontrano nella missione “Purdue 1”

scritto da Margherita Zichella
Virgin Galactic porterà ricercatori Purdue oltre l’atmosfera con “Purdue 1”, un volo suborbitale dedicato alla scienza.

Nel 2027 Virgin Galactic riporterà la ricerca universitaria oltre l’atmosfera con una missione che mescola scienza, formazione e un pizzico di avventura. Si chiama “Purdue 1” e sarà molto più di un semplice volo suborbitale: a bordo ci sarà un gruppo di ricercatori, studenti e alumni della Purdue University, un ateneo che ha fatto la storia dell’esplorazione spaziale e che ancora oggi viene chiamato “la culla degli astronauti”. Non è un caso: da lì sono partiti pionieri come Neil Armstrong e Gene Cernan, e ora una nuova generazione è pronta a raccoglierne l’eredità.

 

Virgin Galactic: “Purdue 1” trasforma la microgravità in laboratorio

Il viaggio sarà affidato ai nuovi velivoli della classe Delta, pensati per sostituire lo storico VSS Unity e inaugurare una fase più matura dei voli commerciali. Dopo il decollo, il veicolo verrà rilasciato a circa quindicimila metri d’altezza per poi accendere il motore a razzo e spingersi oltre il confine dello spazio. Lì, tra la luce che cambia e la Terra che appare curva, il tempo sembrerà sospeso: pochi minuti di microgravità in cui ogni gesto diventa esperimento, ogni sguardo un ricordo destinato a restare.

A bordo ci saranno due piloti e cinque passeggeri, tra cui il professor Steven Collicott e la dottoranda Abigail Mizzi. Entrambi porteranno con sé strumenti e curiosità scientifica: Collicott studierà il comportamento dei liquidi in assenza di peso, Mizzi invece si concentrerà sulle loro oscillazioni, un campo di ricerca che potrà aiutare a progettare sistemi più efficienti per le missioni di lunga durata e persino nuove tecniche di coltivazione nello spazio.

Per accogliere il carico scientifico, uno dei posti abitualmente riservati ai passeggeri verrà rimosso, segno che l’obiettivo non è solo far volare le persone, ma portare avanti studi che possano avere un impatto reale anche sulla Terra. Il progetto è sostenuto da un mix di fondi NASA, donazioni universitarie e contributi personali dei partecipanti, mentre il costo dei biglietti per i nuovi velivoli non è ancora stato reso pubblico.

Con “Purdue 1”, Virgin Galactic riaccende i motori dopo la pausa seguita ai voli del 2024 e apre un capitolo nuovo, in cui lo spazio diventa un’aula senza confini e ogni missione una lezione di futuro.

Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.