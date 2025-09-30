Ad
martedì, Settembre 30, 2025
Euronics maxi offerte: PROMOZIONI SENSAZIONALI a prezzi IDEALI

Le nuove promozioni Euronics fanno venire voglia di tecnologia con offerte imperdibili su TV console smartphone e piccoli elettrodomestici

scritto da Rossella Vitale
Euronics sa sorprendere con sconti che spuntano al momento giusto e prezzi favolosi. Anche i gadget più piccoli diventano irresistibili quando si vedono accanto alle promozioni più generose, e la voglia di esplorare ogni reparto cresce ad ogni passo. Tra accessori che regalano momenti di piacere e strumenti che trasformano le attività di tutti i giorni in esperienze più piacevoli, è difficile restare indifferenti. La macchina da caffè, pronta a dare energia e sapore, sembra quasi invitare a fermarsi e godersi una pausa senza fretta. Euronics sa combinare con maestria tecnologia e praticità, facendo scoprire offerte che rendono ogni visita una piccola avventura. Ogni sguardo cade su qualcosa di nuovo, ogni angolo nasconde un’idea che può migliorare le giornate e la tentazione di approfittare subito delle promozioni diventa irresistibile.

Le promo sono eccezionali: corri da Euronics

Tra le offerte Euronics si trova un TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro, affiancato dal maestoso LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro, ideale per chi vuole un effetto cinema. Non manca il Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ a 1899 euro, pensato per chi cerca raffinatezza visiva. Il mondo del gaming da Euronics è servito con la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro, la PlayStation 5 Digital Edition Slim a 399,99 euro, e la nuova Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509 euro.

Nella sezione casa e lifestyle, Euronics propone la Philips friggitrice ad aria Serie 3000 a 149,90 euro, il Dyson V10 Absolute a 379 euro e la De Longhi Magnifica Start a 349 euro per il caffè a regola d’arte. C’è spazio anche per la produttività e la musica: il Chromebook Plus Acer 515 a 349 euro e le AirPods Pro 3 Apple a 249 euro. Con queste offerte, da Euronics la tecnologia diventa irresistibile, e una semplice visita rischia di trasformarsi in un carico di novità da portare a casa.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.