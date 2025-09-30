Il messaggio innocuo che ruba il tuo account: il trucco del sondaggio su WhatsApp

WhatsApp sta combattendo una battaglia molto importante con le truffe.

Ultimamente i cyber criminali stanno preferendo l’utilizzo di questa piattaforma per la messaggistica come veicolo per diffondere le truffe.

WhatsApp si è attivato per cercare di arginare il problema, tramite due fronti.

Il primo ha portato al blocco di milioni di account, ritenuti sospetti per questo tipo di reati.

Mentre il secondo è stato l’utilizzo di Meta AI, l’intelligenza artificiale integrata su WhatsApp, come fact check.

In pratica, gli utenti possono chiedere all’intelligenza artificiale se un messaggio che hanno ricevuto è affidabile o meno. L’AI potrà rispondere in maniera positiva, negativa, o decidere di non esprimersi poiché non riesce a capire se si tratti dei truffe o messaggi autentici.

Nel frattempo, però, le truffe si susseguono. Gli utenti devono prestare massima attenzione.

WhatsApp: ecco l’ultima truffa sbarcata sulla piattaforma

L’ultima truffa che ha colpito molti utenti è davvero particolare.

Gli utenti hanno infatti riferito dell’arrivo di un messaggio da parte di un conoscente che contiene un link.

Questo link una volta aperto porta a una pagina che contiene un banale sondaggio.

Rispondendo a questo sondaggio apparentemente banale e innocuo, si può dare accesso ai propri dati personali.

A un certo punto, con la scusa di validare il sondaggio, viene richiesto agli utenti di inserire un codice a sei cifre che verrà inviato da WhatsApp.

Quel codice in realtà serve per accedere al proprio account su WhatsApp, e se condiviso permetterà di fare ciò ai criminali.

Quindi, una volta arrivati a quel punto è condiviso il proprio codice a sei cifre si può perdere l’accesso al proprio account, e invece per mettere a degli estranei l’accesso alle proprie informazioni personali.

Anche se questa tipologia di messaggi arrivano da parte di contatti conosciuti, è abile non rispondere, poiché Anche questi ultimi a loro volta possono essere stati truffati in questo modo.