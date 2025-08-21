Virgin Galactic Delta pronta al debutto nel 2026

Delta, la nuova generazione di turismo spaziale

Virgin Galactic ha svelato ufficialmente i piani per il debutto della sua nuova flotta di veicoli spaziali Delta, con il primo volo operativo previsto per il 2026. Si tratta di un passo decisivo per la compagnia fondata da Richard Branson, che punta a rendere il turismo spaziale non più un evento eccezionale, ma una possibilità concreta e sostenibile.

Le navette Delta sono progettate per aumentare significativamente la capacità e la frequenza dei voli suborbitali. Rispetto ai modelli attuali potranno ospitare più passeggeri, offrendo una prospettiva unica della Terra dalla quota di oltre 80 km. Non si tratta solo di un ampliamento della capacità, ma anche di un miglioramento dell’esperienza di viaggio, con cabine più confortevoli e finestre panoramiche che permetteranno ai viaggiatori di godere appieno della vista del pianeta.

Più voli, più accessibilità

Uno degli obiettivi dichiarati di Virgin Galactic è abbattere i costi operativi e rendere più accessibile l’esperienza. Grazie al nuovo design e a processi di manutenzione più rapidi, le navette Delta potranno effettuare molti più voli all’anno rispetto alle attuali VSS Unity, ormai vicine al ritiro. Questo significa che più clienti potranno realizzare il sogno di vivere pochi minuti in assenza di gravità e osservare la curvatura terrestre. Virgin Galactic prevede inoltre di ampliare i suoi spazi di lancio, con l’intenzione di trasformare il turismo spaziale in una vera e propria industria. Con l’arrivo delle Delta, la compagnia punta a diventare un punto di riferimento in un settore che vede già la concorrenza di colossi come Blue Origin e SpaceX.

Il futuro del turismo oltre l’atmosfera

Se i piani verranno rispettati, il 2026 rappresenterà una svolta per Virgin Galactic e per l’intero settore. Non si tratterà soltanto di voli dimostrativi o esperienze d’élite, ma dell’inizio di una nuova fase in cui lo spazio potrebbe diventare una destinazione per migliaia di persone. Il turismo spaziale è ancora agli albori, ma con le navette Delta Virgin Galactic spera di trasformare un progetto fantascientifico in una realtà sempre più vicina.