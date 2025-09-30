Samsung punta sul gaming: Game Booster si rinnova

Samsung continua a puntare sul miglioramento dell’esperienza utente. Soprattutto per chi sceglie i suoi dispositivi per giocare. Con l’ultimo aggiornamento dell’app Game Booster, il colosso coreano introduce una funzione molto attesa dagli appassionati di videogame. Il monitoraggio del sistema in tempo reale, simile a quanto già presente su computer da gaming. Gli utenti possono ora visualizzare informazioni come FPS, utilizzo di CPU, GPU e RAM direttamente durante il gioco, grazie a una comoda overlay che appare sullo schermo. Il tutto si attiva toccando l’icona di Game Booster, posizionata in basso a sinistra. I dati vengono mostrati nell’angolo superiore destro, ma possono essere spostati ovunque per non intralciare la visibilità.
Controllo totale e nuove funzioni di Game Booster per Galaxy S25 e Z Fold7
L’aggiornamento, disponibile con la versione 8.0.01.10 dell’app, offre un’esperienza più immersiva e consapevole. I gamer potranno finalmente controllare in diretta le prestazioni del proprio smartphone mentre affrontano i loro titoli preferiti. La funzione non solo arricchisce le possibilità offerte da Game Booster, ma dimostra l’impegno di Samsung nel portare il mobile gaming sempre più vicino agli standard dei PC.
L’update introduce anche un menu mobile che consente di accedere rapidamente a strumenti aggiuntivi durante il gioco. Si possono catturare screenshot, attivare o disattivare il monitoraggio delle performance. Ed anche modificare le impostazioni senza uscire dal gameplay. La novità è attualmente disponibile solo per i dispositivi Samsung Galaxy S25 e Galaxy Z Fold7, ma il rilascio mondiale è previsto nei prossimi aggiornamenti. Samsung, come sempre, punta a garantire un supporto software costante, che rappresenta uno dei motivi principali per cui molti utenti scelgono i suoi dispositivi.
Per chi desidera provare in anteprima le nuove funzioni, l’app può essere scaricata sia dal Samsung Galaxy Store che tramite APK Mirror. Dove è già disponibile la versione aggiornata. L’attenzione di Samsung al mondo del gaming mobile si traduce in miglioramenti concreti. Ma anche capaci di trasformare ogni partita in un’esperienza ancora più fluida, coinvolgente e personalizzabile.