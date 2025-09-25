Ad
giovedì, Settembre 25, 2025
Samsung Galaxy S25 FE è in REGALO uno sconto SHOCK su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è folle sul Samsung Galaxy S25 FE.

Denis Dosi
Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 FE è decisamente più basso del normale su Amazon, gli utenti si ritrovano finalmente ad avere la possibilità di raggiungere un risparmio nettamente superiore al normale, mettendo comunque le mani su un prodotti di qualità al giusto prezzo.

Il nuovissimo smartphone dell’azienda sudcoreana è disponibile sul mercato da poco tempo, è caratterizzato da un peso di 190 grammi, nonchè comunque dimensioni di 161,3 x 76,6 x 7,4 millimetri di spessore. Si tiene tranquillamente in mano, ha un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, passando anche per protezione Gorilla Glass Victus Plus, oltre a refresh rate a 120Hz e tecnologia Dynamic AMOLED 2X.

Il processore è il solito ottimo Samsung Exynos 2400, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,2GHz, accoppiato con la GPU Xclipse 940, ma anche con 8GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (che purtroppo non risulta essere espandibile con microSD). Il comparto fotografico è di altissimo livello, essendo comunque composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, passando poi per un teleobiettivo da 8 megapixel (con zoom ottico e stabilizzatore integrato).

Samsung Galaxy S25 FE: una promozione mai vista prima su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo smartphone è nettamente inferiore alle aspettative, proprio sapendo che oggi il consumatore non dovrà più spendere i 769 euro previsti originariamente di base, ma si ritrova ad assistere a una riduzione di 100 euro, in modo tale da raggiungere un investimento finale di soli 669 euro. L’ordine è da completare subito qui.

Samsung Galaxy S25 FE Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, IP68, 8GB RAM, 256GB, Batteria a lunga durata, Jetblack [Versione Italiana]
    Il rapporto qualità/prezzo è nettamente favorevole, e tutti gli utenti si ritrovano oggi a poter spendere molto meno, salvo esaurimento anticipato dei coupon disponibili.

    Denis Dosi

