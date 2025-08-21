Monitor da gaming ASUS ROG a prezzo CROLLATO su Amazon: sconto pazzesco di più di 100 euro

Giocare da casa è molto più semplice ed economico approfittando delle ottime promozioni che è possibile godere ogni giorno direttamente su Amazon, giusto in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter abbracciare uno dei migliori sconti in circolazione, applicato ad esempio sul monitor da gaming ASUS ROG Strix XG27ACS.

Il prodotto in questione è caratterizzato da un pannello da 27 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, con alle spalle un refresh rate a 180 Hz, pur essendo comunque un pannello Fast IPS, con tutte le limitazioni del caso in termini di rispetto della gamma cromatica e similari. Il tempo di risposta è ad ogni modo estremamente ridotto, se considerate che comunque è di solo 1 millisecondo, mentre non mancano all’appello le più recenti tecnologie che lo elevano notevolmente nel livello qualitativo.

In termini di connettività il prodotto si affida alla porta USB-C, anche alimentata per collegare direttamente un notebook, senza dimenticarsi comunque di HDMI e similari. Il design è abbastanza classico, mai troppo aggressivo, risultando perfettamente in linea con le aspettative sia per una stanza da gaming che ad esempio un ufficio.

Monitor da gaming economico su Amazon: è l’ASUS ROG Strix

La spesa per l’acquisto di questo monitor da gaming è davvero tra le più basse mai viste prima d’ora, il suo listino sarebbe di 349 euro, mentre approfittando dello sconto che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni, il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 254,90 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

Se arrivati a questo punto foste ancora interessati all’acquisto, segnaliamo avere dimensioni di 21,9 x 64,2 x 51,3 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 7,31kg.