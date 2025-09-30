Amazon Fire TV: la nuova gamma tra velocità, intelligenza e personalizzazione

Amazon rinnova la propria gamma di smart TV Fire TV con dispositivi più rapidi, intuitivi e capaci di adattarsi alle abitudini di visione degli utenti. La nuova linea comprende la Serie 2, la 4 e la Omni QLED, tutte progettate per semplificare l’accesso ai contenuti e migliorare la qualità dell’esperienza d’uso complessiva. Con oltre 300 milioni di dispositivi venduti nel mondo e centinaia di modelli già distribuiti dai partner, Fire TV si conferma uno dei marchi più diffusi nel settore.

Il modello di punta, FireTV Omni QLED, si distingue per un display più luminoso del 60% rispetto ai precedenti, con local dimming potenziato, neri profondi e colori brillanti grazie a Dolby Vision e HDR10+ Adaptive. In più, un processore rinnovato rende il televisore più veloce del 40%. La funzione OmniSense permette al dispositivo di accendersi quando rileva una persona nella stanza, di regolare i colori in base alla luce dell’ ambiente circostante e di spegnersi automaticamente per ridurre i consumi. Non manca l’integrazione con Alexa, che consente di controllare il televisore tramite comandi vocali.

Amazon Serie 2, 4 e Fire TV Stick: innovazione per ogni fascia di prezzo

Accanto ai modelli di fascia alta, Amazon presenta la nuova Serie 2 e 4, con schermi fino a 55” e prezzi più accessibili. La Serie2 garantisce una definizione HD, mentre la Serie4 punta sul 4K. Entrambe includono cornici sottili, un processore quad-core più rapido del 30% e l’integrazione di OmniSense, rendendo disponibili funzioni intelligenti anche nei modelli entry-level. Tutti i nuovi televisori sono dotati dell’Intensificatore dei dialoghi, che permette di alzare il volume delle voci senza aumentare i rumori di fondo.

Per chi desidera aggiornare un televisore esistente, Amazon introduce il Fire TV Stick 4K Select al prezzo di 54,99€. Compatibile con HDR10+, offre streaming 4K e un sistema operativo più reattivo. Nei prossimi mesi sarà abilitato anche al cloud gaming, grazie al supporto per Xbox Gaming e Amazon Luna.

Sul fronte software, la nuova interfaccia rende ancora più immediato l’accesso ai contenuti. La Live Guide porta i canali in diretta nella home, la funzione Sports Discovery indica dove seguire le partite della propria squadra e la guida canali personalizzata propone fino a dieci raccomandazioni basate sulle preferenze. Infine, una lista unica consente di salvare film e serie da diverse piattaforme in un solo spazio, trasformandosi in un “segnalibro” universale dell’intrattenimento.