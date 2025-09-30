Search Live dice addio alla fase sperimentale: ecco per chi è disponibile

Importanti novità per tutti gli utenti che giornalmente utilizzano la tecnologia ma in questo caso uno strumento in particolare. Stiamo parlando proprio della la funzionalità Search Live della AI Mode. Quest’ultima, infatti, in seguito a una lunga e importante sperimentazione è in rollout.

Una notizia che attira particolarmente l’attenzione degli utenti ma che, è bene sottolineare, riguarda attualmente solamente gli utenti statunitensi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a Search Live.

Search Live è in roll out per alcuni utenti

Come anticipato in apertura, la funzionalità Search Live della AI Mode non è più nella forma sperimentale ma arriva il roll out per tutti gli utenti statunitensi. Una novità inevitabilmente importante dunque per tutti coloro che saranno interessati. E’ bene ricordare che Search Live venne anticipata durante il Google I/O 2025 mentre l’ufficializzazione del rilascio in forma sperimentale lo scorso giugno.

Un annuncio che non ha fatto altro che attirare l’attenzione di molti. Non a caso, Google ha deciso di annunciare la novità tramite un post sul blog The Keyword. Quel che è stato reso noto è Search Live è disponibile negli Stati Uniti. Per chi non avesse particolari conoscenze, si tratta della funzione di AI Mode che punta a ottimizzare la ricerca con intelligenza artificiale.

Secondo quanto diffuso, dunque, tale funzione viene messa a disposizione degli utenti statunitensi, sia su Android che su iOS tramite App Google o Google Lens. L’esperienza d’uso diventa inevitabilmente semplice dato che attraverso la fotocamera tale funzione procede con il rispondere alle domande degli utenti. In caso di domande su ciò che vede, dunque, si possono porre domande.

Con Search Live, pertanto, l’utente può ricevere assistenza nei momenti di necessità, chiedendo aiuto per risolvere problemi di diverso genere, tra cui la configurazione di dispositivi tech. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle prossime novità.