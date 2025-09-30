OnePlus Ace 6, ecco le presunte specifiche

Fra circa un mese, il noto produttore tech OnePlus terrà un importante evento di presentazione per il mercato cinese. Durante questo evento, sarà annunciato in primis il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda, il OnePlus 15, ma non solo. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, durante lo stesso evento l’azienda annuncerà ufficialmente anche il nuovo smartphone OnePlus Ace 6.

OnePlus Ace 6 in arrivo il prossimo mese, ecco cosa sappiamo

Il debutto ufficiale del nuovo smartphone di casa OnePlus si avvicina, eppure continuano ad arrivare nuove informazioni. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Ace 6. Quest’ultimo è stato infatti il protagonista delle indiscrezioni e dei rumors delle ultime ore.

Le indiscrezioni sono state rivelate ancora una volta sul social cinese Weibo da una voce del settore piuttosto nota, ovvero dal leaker Digital Chat Station. Secondo quanto rivelato, il nuovo smartphone dell’azienda potrà vantare sul fronte la presenza di un display con una elevata risoluzione pari a 1.5K ma non solo. A detta del leaker, elevata sarà anche la frequenza di aggiornamento del pannello, che dovrebbe arrivare ad addirittura 165Hz.

Un’altra caratteristica di punta dello smartphone di OnePlus dovrebbe essere inoltre l’automomia. Si parla infatti della presenza di una grande batteria con una capienza pari a ben 7800 mah. Quest’ultima si dovrebbe poter ricaricare in tempi brevi grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 120W. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che l’azienda abbia deciso di adottare un buon processore dello scorso anno.

Si tratta del potente soc Snapdragon 8 Elite Gen 4. A supportare ulteriormente le performance sembra che ci saranno diversi tagli di memoria super veloce. Dovrebbero esserci rispettivamente i tagli da 12/256GB, 12/512GB, 16/256GB, 16/512GB e 16GB/1TB. Concludiamo infine con le colorazioni previste al debutto. Queste dovrebbe essere rispettivamente black, Flash White e Quicksilver.