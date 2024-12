Nuove indiscrezioni arricchiscono il quadro delle caratteristiche tecniche dei prossimi OnePlus Ace 5 e Ace5Pro. Due dispositivi di fascia alta pronti a entrare nel mercato. L’Ace5, dovrebbe arrivare in Europa con il nome OnePlus 13R. Esso condividerà molte caratteristiche con il Pro, ma sarà destinato esclusivamente alla Cina. Entrambi i modelli si distinguono per un display OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K. Oltre che una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, un dettaglio che promette immagini fluide e di alta qualità.

OnePlus Ace 5 e Ace5 Pro: differenze nei dettagli e debutto su larga scala

Dal punto di vista hardware, il One Plus Ace 5 monterà il processore Snapdragon 8 Gen 3. Mentre il Pro utilizzerà lo Snapdragon8 Elite, pensato per garantire prestazioni ancora più elevate. La RAM sarà del tipo LPDDR5x, accompagnata da archiviazione UFS 4.0 in diverse configurazioni. Le quali spaziano da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna fino a 16GB e 1TB. Il comparto fotografico di entrambi includerà poi un sensore principale da 50MP (Sony IMX906). Oltre che un ultra-grandangolo da 8MP e una fotocamera ausiliaria da 2MP. Ad ogni modo, i primi rumor accennavano a una fotocamera teleobiettivo da 50MP, poi smentita dalle informazioni più recenti.

La principale differenza tra i due modelli è nella batteria. L’Ace 5 sarà dotato di una capacità compresa tra 6.415 e 6.500mAh, con ricarica cablata da 80W. Il Pro, invece, offrirà una batteria più piccola, da 6.100mAh, ma con ricarica più veloce a 100W. Entrambi saranno caratterizzati da uno stile “premium” con telaio in metallo e sensore di impronte digitali integrato nel display.

Il debutto in Cina è previsto per dicembre 2024. Mentre l’arrivo in Europa potrebbe avvenire a gennaio 2025. L’Ace 5 prenderà il nome di OnePlus 13R e promette di attirare l’attenzione degli utenti grazie a specifiche di alto livello e un design unico e raffinato.