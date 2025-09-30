Xiaomi Smart Band 10: arriva la Glimmer Edition

Il settore dei dispositivi indossabili continua a diversificarsi. Puntando non solo sulla funzionalità, ma anche sull’aspetto estetico e sul valore percepito. In tale cornice si inserisce la nuova Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition. Una proposta che mira a coniugare l’anima sportiva del fitness tracker con un’immagine più raffinata. La scelta del produttore è di portare un dispositivo già noto e diffuso, come la Smart Band 10, verso una dimensione premium. L’elemento distintivo è la cassa in lega di alluminio rifinita con trattamento PVD (Physical Vapour Deposition). Una tecnica di rivestimento che offre maggiore resistenza e protezione. Si tratta di un dettaglio tecnico che conferisce alla nuova versione una durabilità superiore.
Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition: ecco i dettagli
Accanto alla cassa, il secondo tratto caratterizzante è il cinturino in acciaio, arricchito da sei cristalli di vetro che, secondo l’azienda, conferiscono un tocco di brillantezza al polso. Un intervento che rende il dispositivo più vicino a un gioiello che a un accessorio sportivo. Anche il quadrante esclusivo segue la stessa filosofia, con elementi cristallini che richiamano il linguaggio estetico della moda più che quello della tecnologia.
Riguardo il piano tecnico, la Smart Band 10 Glimmer Edition resta fedele alla versione di base. Ciò senza introdurre nuove funzioni o miglioramenti nelle prestazioni. Le dimensioni rimangono identiche (46,57 x 22,54 x 10,95 mm, sensore escluso), mentre il peso cresce in modo impercettibile, passando da 15,95 a 16,25 grammi. La vera differenza pratica emerge nella compatibilità del cinturino, che si restringe. Dai 135-210 mm della variante classica si passa a un range di 135-180 mm.
Il prezzo, invece, segna una netta distanza. La Glimmer Edition è proposta a 79,99 euro, circa 30 euro in più rispetto al modello standard. È già disponibile in Italia sullo store ufficiale Xiaomi. Mentre non risulta ancora inserita nei cataloghi dei principali rivenditori online come Amazon. In un settore sempre più competitivo, la capacità di un brand di declinare lo stesso prodotto in varianti funzionali o estetiche diventa un fattore chiave per attrarre fasce di pubblico diverse.