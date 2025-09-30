Apple crea il suo chatbot in stile ChatGPT ma solo per i dipendenti

Siri potrebbe essere presto sottoposta a una vera e propria rivoluzione. Apple sembra infatti essere pronta a stravolgere il suo assistente introducendo nuove funzioni di intelligenza artificiale e lo conferma Mark Gurman di Bloomberg, che ha recentemente diffuso la notizia per cui la Mela morsicata avrebbe già rilasciato un chatbot che, riprendendo quanto proposto da ChatGPT, consentirà di aggiornare Siri introducendo funzioni avanzate. Il nome del nuovo chatbot sviluppato da Apple è Veritas ma a quanto pare non sarà disponibile per il pubblico in tempi brevi, al momento il colosso ne riserva l’utilizzo ai suoi dipendenti.

Apple crea Veritas, il chatbot che permetterà di potenziare Siri

Veritas, il nuovo chatbot sviluppato da Apple, è attualmente utilizzato dai dipendenti dell’azienda per testare nuove funzioni che permetteranno di aggiornare Siri tramite funzionalità avanzate. Si tratta, infatti, di una piattaforma che riprende le sembianze di strumenti come ChatGPT, Gemini o Claude, consentendo ai dipendenti in questione di effettuare prompt tramite i quali richiedere l’esecuzione di task o avviare conversazioni che, in futuro, potrebbero permettere a Siri di rispondere alle richieste degli utenti navigando direttamente all’interno delle app presenti sui dispositivi. Tra le funzioni testate vi è infatti la possibilità di ricercare tra i dati degli utenti e quindi gestire foto e video o email per interagire con essi.

Veritas: la nuova app non sarà disponibile al pubblico

L’esperto Mark Gurman si è espresso in merito alla scelta del colosso di non rendere disponibile al pubblico il suo nuovo chatbot, ritenendo la mossa sconveniente. In realtà, a giustificare la scelta del colosso potrebbe esservi l’idea di rimanere fedele alla sua strategia d’azione e quindi attendere il momento opportuno lavorando alle funzionalità fin quando non saranno pronte a competere con quanto già sul mercato. Nell’attesa è comunque possibile sfruttare quando attualmente proposto da Apple Intelligence.