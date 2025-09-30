Motorola Edge 70, spunta un leak: è pronto a sfidare iPhone Air e Galaxy S25 Edge?

Motorola Edge 70

Il mercato degli smartphone sembra avere un nuovo mantra: più sottile è, meglio è. Dopo l’arrivo di modelli come iPhone Air e Galaxy S25 Edge, anche Motorola si prepara a dire la sua con il futuro Edge 70. Un’immagine trapelata online mostra un dispositivo che punta tutto sul design ultra-slim, tanto da voler diventare lo smartphone più sottile mai prodotto dal marchio.

Il leak e lo slogan scelto

La soffiata arriva dal leaker Evan Blass, che ha diffuso un presunto poster ufficiale del dispositivo. L’immagine ritrae il telefono con un profilo ridottissimo e accompagnato dalla frase “Impossibly Thin and Incredibly Tough”: un messaggio che sottolinea due concetti chiave, sottigliezza e resistenza. Se confermato, l’Edge 70 non sarebbe solo un esercizio di stile, ma un vero tentativo di portare sul mercato un design estremo senza sacrificare la robustezza.

Materiali e scelte estetiche

Apple e Samsung hanno scelto materiali premium come il titanio per i loro modelli sottili. Motorola, invece, dovrebbe puntare su un telaio in alluminio, più leggero e meno costoso, ma comunque capace di garantire rigidità. Dal punto di vista estetico, la gamma Edge è spesso riconoscibile per il retro in pelle vegana. Con l’Edge 70, però, l’azienda sembrerebbe virare verso un pannello in vetro, almeno per la versione in verde con cornice in tinta. Una scelta che conferirebbe al telefono un look più elegante e tradizionale rispetto ai predecessori.

Più sottile dei modelli precedenti

Il Motorola Edge 60 aveva uno spessore di 7,9 mm. Il nuovo modello dovrebbe scendere attorno ai 7 mm, se non addirittura al di sotto. Questo lo renderebbe uno degli smartphone più sottili in circolazione, capace di rivaleggiare direttamente con iPhone Air e Galaxy S25 Edge. Oltre al design, il leak rivela la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di un tasto aggiuntivo denominato AI Key. Quest’ultimo dovrebbe servire per richiamare rapidamente funzioni basate sull’intelligenza artificiale, ormai centrali nell’esperienza d’uso dei nuovi smartphone Android.

Una fascia diversa dai concorrenti

Il punto più interessante riguarda il posizionamento sul mercato. Oggi gli smartphone ultra-slim appartengono soprattutto alla fascia premium, con prezzi elevati che li rendono prodotti di nicchia. Motorola, invece, sembra voler portare questo design in una fascia più accessibile, avvicinando un’esperienza “da top di gamma” anche a chi non vuole spendere cifre troppo alte.

Il leak dell’Edge 70 mostra chiaramente la strategia di Motorola: proporre uno smartphone sottile, leggero e moderno, in grado di rivaleggiare sul piano del design con i modelli più costosi di Apple e Samsung. Se le indiscrezioni verranno confermate, il nuovo dispositivo potrebbe rappresentare una vera alternativa per chi cerca eleganza e portabilità senza dover entrare nel segmento più caro del mercato.