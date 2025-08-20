Motorola Edge 60 è quasi REGALATO su Amazon: il suo prezzo è RIDICOLO

Una promozione davvero più unica che rara per tutti gli utenti che vogliono acquistare su Amazon i nuovi prodotti di casa Motorola, difatti in questi giorni sono stati lanciati sconti che vi lasceranno a bocca aperta. Il Motorola Edge 60, elemento di fascia media, ma comunque perfettamente in grado di incantare con prestazioni al top, viene a costare meno di 250 euro.
Uno smartphone che punta molto forte sul rapporto qualità/prezzo, volendo invogliare il consumatore a raggiungere il massimo, con il minimo sforzo. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, si tratta di un P-OLED con refresh rate a 120Hz ed anche densità di 446 ppi, raggiunge 16 milioni di colori ed offre protezione Gorilla Glass 7i contro urti e graffi di vario genere.
Il processore abbraccia perfettamente la fascia intermedia, mettendo a disposizione un SoC MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando anche per la GPU Mali-G615 MC2, che viene completata dalla presenza di 12GB di RAM, con alle spalle anche 512GB di memoria interna (massima, il quantitativo dipende dalla versione selezionata, è comunque espandibile con microSD).
Motorola Edge 60, la promozione su Amazon è da urlo
Su Amazon potete acquistare uno smartphone pagandolo comunque relativamente poco, si tratta del Motorola Edge 60, dispositivo che di listino costerebbe 379 euro, ma oggi può essere vostro con una riduzione di circa 130 euro, arrivando in questo modo a costare solamente 248 euro. Per effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.
Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 50 megapixel, che termina con un effetto bokeh da 10 megapixel. La stabilizzazione ottica è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, facilitando la vita degli utenti che vogliono registrare video in mobilità.