Mobilize Duo by TheArsenale: debutta la serie speciale del quadriciclo elettrico

Mobilize ha presentato una versione esclusiva del suo quadriciclo elettrico con il lancio di Mobilize-Duo by TheArsenale. Si tratta di una serie speciale pensata per chi vuole distinguersi con uno stile unico. L’edizione sarà visibile al pubblico fino al 15 Ottobre presso il concept store TheArsenale al Fairmont Monte Carlo, e successivamente all’EICMA 2025 di Milano fino al 9 Novembre.

Il kit di personalizzazione, dal valore di 2.500€, comprende sticker dedicati in due varianti di colore, Intergalactic Blue e Flash Yellow Neon, applicati sia alla carrozzeria che ai copricerchi, oltre a un esclusivo pack di accessori moda. La tiratura è estremamente limitata. Saranno infatti disponibili soltanto 50kit, ciascuno accompagnato da certificato di autenticità e numerazione specifica, elementi che ne sottolineano il carattere da collezione. Gli interessati possono già acquistarlo tramite il sito ufficiale di TheArsenale.

Mobilize Duo: due versioni per tutte le età e prezzi accessibili

Il Mobilize Duo nasce come diretto erede della Renault Twizy, mantenendo la filosofia di un veicolo compatto e urbano, ma con maggiore autonomia e modernità. È disponibile in due varianti. Vi è il Duo 45 Neo e il Duo80 Evo, che differiscono per prestazioni e requisiti di guida.

Il Duo 45 Neo può essere guidato già dai 14 anni con patente AM. Monta un motore da 6kW (8CV) che gli consente di raggiungere i 45km/h, alimentato da una batteria da 10,3kWh capace di garantire fino a 161km di autonomia. È il modello ideale per giovanissimi e per spostamenti brevi in città. Il Duo80Evo, invece, è pensato per chi ha almeno 16 anni con patente B1 o 18 anni con patente-B. Offre un motore leggermente più potente, da 7kW (10CV), e raggiunge una velocità massima di 80km/h. Anche in questo caso l’alimentazione è affidata alla stessa batteria da 10,3kWh, con un’autonomia che si attesta intorno ai 160km.

Sul fronte prezzi, Mobilize è assolutamente accessibile. Il Duo 45 Neo è proposto a partire da 9.990€, mentre il secondo costa 12.500€. Con l’aggiunta della versione speciale by TheArsenale, il quadriciclo elettrico si arricchisce di un tocco di esclusività, pensato per chi non vuole rinunciare a un mezzo da città pratico, sostenibile e con una forte identità estetica.