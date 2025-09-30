Vivo Watch GT 2 e TWS 5 protagonisti all’evento del 13 ottobre di Vivo

Vivo Watch GT 2

Il 13 ottobre, Vivo terrà in Cina il suo evento di lancio hardware più importante dell’anno. Al centro della scena ci saranno i nuovi smartphone della serie X300, ma l’azienda presenterà anche due prodotti chiave per espandere il proprio ecosistema: lo smartwatch Vivo Watch GT 2 e gli auricolari TWS 5.

L’evento di ottobre e la strategia di Vivo

L’attenzione principale sarà sugli X300, definiti “imaging flagship” grazie alla collaborazione con Zeiss e a un comparto fotografico che punta in alto, con un super teleobiettivo da 200 MP sul modello Pro. A supporto dei telefoni ci saranno il nuovo chipset Dimensity 9500 e pannelli OLED Q10 Plus forniti da BOE. Accanto a questa linea, Vivo vuole rafforzare la propria offerta di accessori, puntando su wearable e audio. L’obiettivo è costruire un ecosistema completo che possa competere con i brand già consolidati nel settore.

Vivo Watch GT 2: autonomia e design

Lo Watch GT 2 sarà disponibile in due finiture di cassa e con tre varianti di cinturino. Il display offrirà alta luminosità e cornici ridotte, mentre l’autonomia dichiarata raggiungerà i 33 giorni in standby Bluetooth. Si tratta di una caratteristica che punta a distinguere lo smartwatch dalla concorrenza, spesso criticata per la scarsa durata della batteria. La scelta di Vivo è chiara: proporre un dispositivo elegante e al tempo stesso pratico, capace di resistere senza ricariche frequenti e di integrarsi con gli altri prodotti dell’ecosistema.

Vivo TWS 5: cancellazione del rumore e audio hi-fi

Sul fronte audio, debuttano i nuovi TWS 5. Gli auricolari si presentano con un design in-ear e introducono la “Cancellazione Intelligente del Rumore Deep Sea”, capace di ridurre i suoni ambientali fino a 60 dB. Un dato che, se confermato, li posizionerebbe tra i modelli più performanti del mercato. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di collegarsi a tre dispositivi contemporaneamente, una funzione pensata per chi alterna smartphone, tablet e PC. Vivo ha inoltre anticipato l’arrivo di una variante Hi-Fi, dedicata agli utenti più esigenti in termini di qualità del suono, anche se i dettagli tecnici non sono stati ancora divulgati. I preordini per Watch GT 2 e TWS 5 sono già partiti sulle principali piattaforme di e-commerce cinesi. Entrambi i prodotti verranno presentati ufficialmente il 13 ottobre, insieme agli X300 e al tablet Pad 5e.

L’evento del 13 ottobre sarà un banco di prova cruciale per Vivo. Se gli X300 rappresentano il cuore della nuova offerta, dispositivi come Watch GT 2 e TWS 5 mostrano la volontà del brand di consolidarsi come attore completo nell’ecosistema tech. Autonomia, audio avanzato e design curato sono le carte con cui Vivo intende sfidare la concorrenza non solo nel mondo degli smartphone, ma anche in quello degli indossabili e degli accessori audio.