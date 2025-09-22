Motorola: in arrivo un nuovo smartphone, nome in codice “Avenger”

A quanto pare, Motorola sta lavorando ad un nuovo smartphone che potrebbe arrivare molto presto sul mercato, l’indiscrezione è stata lanciata da un leaker che ha trovato il riferimento nel database IMEI con il numero di modello XT2605-3 con nome in codice Avenger lanciando nuove interessanti speculazioni su quella che potrebbe essere l’evoluzione dei prodotti Edge di Motorola.

L’opinione

Nello specifico e emerge dal prefisso XT che sicuramente si tratterà di qualcosa di importante e non un semplice smartphone di fascia medio bassa, al momento sul web però non sono disponibili né specifiche tecniche trapelate ne render che inquadrino il dispositivo in modo più preciso e puntuale, nello specifico si tratta di un vero e proprio fantasma che però non dovrebbe appartenere alla classica famiglia Edge 50 o 60, potrebbe addirittura trattarsi di un modello successivo in grado di posizionarsi al di sopra dei due citati precedentemente, nonostante tutto, però il noto Evan Blass ha sottolineato che è altamente improbabile che tale modello corrisponda a Motorola Edge 70, più probabilmente si tratterà di un dispositivo completamente a sé stante che da solo rappresenterà una linea identificativa.

Al momento comunque, i dettagli sono decisamente scarsi poiché non sono presenti nemmeno benchmark online che possono dare un’idea su che tipo di processore monterà il dispositivo, elemento che chiaramente permette di posizionare il dispositivo all’interno di una fascia di mercato piuttosto che in un’altra, di conseguenza tutto ciò che resta da fare e aspettare per capire qualche dettaglio in più, quando magari Motorola la stessa der à a rilasciare delle info o sottoscriverà ulteriori certificazioni con i vari enti statali presenti nei mercati dove lancerà il device.

Restate dunque in attesa per capire cosa deciderà di fare la società che ovviamente ha bisogno di una ventata d’aria fresca nei suoi dispositivi dal momento che velatamente un po’ di innovazione sta diventando necessaria un po’ per tutte le grandi realtà della telefonia.