Amazon Echo: la nuova serie con audio premium e IA avanzata

Amazon ha presentato la generazione più avanzata di dispositivi Echo. Una nuova serie totalmente pensata per trasformare l’esperienza d’uso domestica unendo audio premium, design di impatto e IA di nuova generazione. Tra le novità emergono l’inedito EchoDot Max, l’elegante Echo-Studio e i rinnovati Echo-Show 8 e Show11, progettati per offrire suono immersivo e display ad alta definizione.

Il nuovo Echo Dot Max integra per la prima volta due altoparlanti in un design compatto, con bassi tre volte più intensi rispetto al Dot di quinta generazione. EchoStudio, ridisegnato per essere il 40% più piccolo ma più potente, sfrutta Dolby Atmos e audio spaziale per un’esperienza immersiva, abbinata a materiali di pregio come la copertura in maglia 3D. Entrambi i modelli possono essere combinati per creare un home theater domestico con Fire TV Stick compatibili, grazie ad Alexa Home Theater, che regola automaticamente il suono in base all’ambiente.

Amazon Echo Show 8 e 11: schermi intelligenti e chip personalizzati per Alexa+

I nuovi Echo Show 8 e Show11 non puntano solo sull’estetica, ma anche su un’architettura audio completamente rinnovata. I display, realizzati con tecnologia touch in-cell e cristalli liquidi negativi, massimizzano la visibilità in ogni condizione di luce. Sotto lo schermo, altoparlanti stereo frontali e un woofer dedicato diffondono un audio spaziale nitido e coinvolgente.

Alla base dei nuovi Echo ci sono due chip progettati da Amazon. Ovvero l‘ AZ3 e AZ3-Pro, creati per eseguire modelli AI di nuova generazione. Echo-Dot Max utilizza AZ3 per migliorare il riconoscimento vocale e ridurre i rumori di fondo, mentre Echo-Studio ed Echo-Show integrano il Pro, capace di supportare modelli linguistici avanzati e algoritmi visivi. A completare il sistema c’è la piattaforma sensoriale Omnisense, che sfrutta telecamere, radar e sensori per offrire esperienze Alexa più proattive e personalizzate.

I dispositivi sono già disponibili in pre-ordine. Echo Dot Max a 109,99€ ed Echo Studio a 239,99€ saranno spediti dal 29 Ottobre. EchoShow 8 a 199,99€ e Show11 a 239,99€ arriveranno dal 12 Novembre. Con il supporto ad Alexa+, l’assistente basato su intelligenza artificiale generativa, i nuovi Echo sono pronti per un futuro in cui la casa connessa sarà sempre più interattiva e intelligente.