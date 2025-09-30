Amazon sconta l’HONOR 400: oggi a prezzo bomba con il -14%

Tantissimi i punti di forza di questo smartphone a marchio HONOR. Uno dei tanti è proprio il processore Snapdragon 7 Gen 3 che offre prestazioni fluide per gaming e multitasking. Un elemento che consente di offrire esperienze d’uso perfette.

Oltre al processore, non passa inosservato il design che il costruttore ha pensato di donare a questo smartphone. Ottima la resistenza grazie alla certificazione IP65 a polvere e acqua, unita alla certificazione anti-caduta 5 stelle SGS che protegge il dispositivo da urti e condizioni ambientali estreme.

HONOR 400 in offerta su Amazon

Quale momento migliore se non questo per acquistare l‘HONOR 400? Se siete in cerca di una promozione speciale per poter acquistare un nuovo smartphone, oggi non potete lasciarvi sfuggire questa occasione. Amazon propone uno sconto davvero interessante sull’HONOR 400 5G.

Non un classico smartphone ma un device che consente di godere di colori vivaci e contrasto perfetto su un display AMOLED da 6,55 pollici con picco di luminosità 5000nit e frequenza di aggiornamento 120Hz. Proprio per questo motivo si tratta di uno smartphone che si presenta come soluzione perfetta per diverse tipologie di utenti.

Perfetto da utilizzare ogni giorno per portare a termine compiti semplici ma anche più complessi. La batteria da 5300mAh garantisce infatti energia per tutto il giorno, anche con utilizzo intensivo. Supporta la ricarica rapida 66W SuperCharge ottimizzando la fase di ricarica.

Tra i diverti punti di forza di questo HONOR c’è anche la tecnologia Sunlight Display che si occupa di assicurare una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Infine, consente di catturare dettagli mozzafiato con la fotocamera AI da 200MP, dotata di stabilizzazione ottica (OIS) e zoom AI Super 30X.

Approfittate dello sconto Amazon del 14% per pagare questo HONOR 400 solamente 427,90 euro.