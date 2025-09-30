Ad
Blink presenta le videocamere 2K con copertura panoramica a 180°

Blink presenta le videocamere 2K Mini, Outdoor e Arc: sicurezza, immagini definite e vista a 180° per proteggere ogni angolo della casa.

Blink alza il livello della sicurezza domestica con la sua nuova gamma di videocamere ad alta definizione 2K, pensata per semplificare il controllo della propria casa in maniera intelligente e accessibile. La gamma comprende soluzioni compatte per interni, dispositivi per esterni e sistemi panoramici, così da coprire ogni angolo senza difficoltà.

Blink Videocamera Mini K d La Videocamera Mini 2K+ rappresenta il modello più compatto e versatile della linea. Nonostante le dimensioni ridotte, offre immagini molto nitide e dettagliate, ideali per chi vuole monitorare gli ambienti interni. Grazie alla possibilità di collegarla a un adattatore resistente alle intemperie, può essere utilizzata anche all’esterno, garantendo sicurezza avanzata senza rinunciare a discrezione e praticità.

Videocamera esterna con proiettore Per gli spazi esterni più ampi, Blink propone la Videocamera esterna con proiettore, dotata di faretto LED da 700 lumen che si accende automaticamente al rilevamento del movimento. La batteria a lunga durata, fino a due anni, assicura autonomia e affidabilità, rendendo semplice il monitoraggio di vialetti, giardini e ingressi principali.

Blink Arc, la soluzione panoramica a 180°

Blink Arc Una delle innovazioni più interessanti è Blink Arc, che consente di unire due Mini 2K+ in un’unica visuale panoramica a 180 gradi. Installata da un solo punto e alimentata con una singola fonte, Arc elimina la complessità delle configurazioni multiple e permette di avere sotto controllo ampie zone con una sola schermata.

Questa soluzione è perfetta per chi desidera sorvegliare grandi spazi interni o esterni, seguire bambini o animali domestici, o monitorare consegne senza punti ciechi. La risoluzione quasi 6 megapixel garantisce immagini chiare e dettagliate, mentre gli abbonati Blink Plus possono sfruttare appieno la vista panoramica senza interruzioni.

Tutti i nuovi dispositivi Blink sono disponibili in pre-ordine, con spedizioni previste da metà ottobre. I prezzi partono da 44,99 € per la Mini 2K+, 94,99 € per la Videocamera esterna con proiettore e 99,99 € per Blink Arc (bundle con due Mini 2K+ e supporto). Con questa gamma, Blink offre soluzioni flessibili, semplici da installare e gestire, confermando il proprio impegno nel rendere la sicurezza domestica efficace, smart e alla portata di tutti.

