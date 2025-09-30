Blink presenta le videocamere 2K con copertura panoramica a 180°

Blink alza il livello della sicurezza domestica con la sua nuova gamma di videocamere ad alta definizione 2K, pensata per semplificare il controllo della propria casa in maniera intelligente e accessibile. La gamma comprende soluzioni compatte per interni, dispositivi per esterni e sistemi panoramici, così da coprire ogni angolo senza difficoltà.

La Videocamera Mini 2K+ rappresenta il modello più compatto e versatile della linea. Nonostante le dimensioni ridotte, offre immagini molto nitide e dettagliate, ideali per chi vuole monitorare gli ambienti interni. Grazie alla possibilità di collegarla a un adattatore resistente alle intemperie, può essere utilizzata anche all’esterno, garantendo sicurezza avanzata senza rinunciare a discrezione e praticità.

Per gli spazi esterni più ampi, Blink propone la Videocamera esterna con proiettore, dotata di faretto LED da 700 lumen che si accende automaticamente al rilevamento del movimento. La batteria a lunga durata, fino a due anni, assicura autonomia e affidabilità, rendendo semplice il monitoraggio di vialetti, giardini e ingressi principali.

Blink Arc, la soluzione panoramica a 180°

Una delle innovazioni più interessanti è Blink Arc, che consente di unire due Mini 2K+ in un’unica visuale panoramica a 180 gradi. Installata da un solo punto e alimentata con una singola fonte, Arc elimina la complessità delle configurazioni multiple e permette di avere sotto controllo ampie zone con una sola schermata.

Questa soluzione è perfetta per chi desidera sorvegliare grandi spazi interni o esterni, seguire bambini o animali domestici, o monitorare consegne senza punti ciechi. La risoluzione quasi 6 megapixel garantisce immagini chiare e dettagliate, mentre gli abbonati Blink Plus possono sfruttare appieno la vista panoramica senza interruzioni.

Tutti i nuovi dispositivi Blink sono disponibili in pre-ordine, con spedizioni previste da metà ottobre. I prezzi partono da 44,99 € per la Mini 2K+, 94,99 € per la Videocamera esterna con proiettore e 99,99 € per Blink Arc (bundle con due Mini 2K+ e supporto). Con questa gamma, Blink offre soluzioni flessibili, semplici da installare e gestire, confermando il proprio impegno nel rendere la sicurezza domestica efficace, smart e alla portata di tutti.