Alexa+: sono già presenti bug e malfunzionamenti?

Alexa+, la nuova evoluzione dell’assistente vocale di Amazon, segna un passo importante nell’evoluzione del prodotto. Tale versione sperimentale integra le capacità dei modelli linguistici di ultima generazione con le funzioni storiche di Alexa, puntando a conversazioni più fluide e naturali. L’obiettivo è mantenere velocità e precisione, arricchendo al contempo l’interazione con un tocco umano. Eppure, il rollout è ancora circoscritto. Solo alcuni dispositivi Echo selezionati partecipano alla fase di anteprima. In teoria, tale fase dovrebbe consentire ad Amazon di perfezionare il sistema prima che arrivi nelle case di milioni di utenti. Le aspettative erano alte e, secondo una prova approfondita condotta dal New York Times, alcuni segnali positivi ci sono. Ma le prime settimane di test hanno rivelato un quadro meno roseo del previsto.

Alexa+: cosa c’è che non va?

Il sistema sembra inciampare su elementi che la versione classica gestiva senza sforzo. Durante le prove, infatti, l’assistente ha ignorato comandi basilari come la cancellazione di una sveglia. Inoltre, ha fornito informazioni inesatte e, in alcuni casi, ha persino “inventato” suggerimenti d’acquisto. Tali problemi non solo hanno deluso chi sperava in un upgrade senza compromessi, ma hanno anche messo in discussione la solidità del nuovo approccio ibrido.

Il nodo principale sembra essere proprio la convivenza tra i due sistemi. La parte tradizionale garantiva precisione nelle operazioni di base, mentre il modulo generativo aggiunge potenzialità, ma riduce la prevedibilità delle risposte. Il risultato è un’esperienza che alterna momenti di grande efficacia a frustrazioni inattese. Amazon, consapevole delle criticità, ha dichiarato che Alexa+ è ancora lontana dalla sua forma definitiva. L’azienda conferma che tale anteprima servirà per correggere bug, reintegrare funzioni assenti e rafforzare la stabilità generale. Con tale dichiarazione, Amazon lascia intendere che si tratta di una sua strategia specifica, per individuare ciò che non va e correggerlo prima del lancio definitivo. Non resta dunque che attendere e scoprire se le prossime versioni del sistema riusciranno a risolvere i problemi riscontrati finora.