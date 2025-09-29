Google Mixboard sfida Pinterest con l’AI

Google si arricchisce con nuovi strumenti con il lancio di Mixboard, un’applicazione che promette di rivoluzionare il concetto di brainstorming visivo. Presentata all’interno dei GoogleLabs e disponibile in versione beta pubblica esclusivamente per gli utenti americani, Mixboard si propone come una tela bianca digitale in cui dare forma a idee e creatività.

Basato sul modello Gemini 2.5 Flash, il servizio consente di realizzare moodboard partendo da template preimpostati o da semplici comandi testuali. È possibile, ad esempio, generare collezioni di immagini a tema con frasi specifiche e descrittive. Non manca la possibilità di caricare contenuti personali da integrare o trasformare, offrendo così un’esperienza di progettazione visiva estremamente flessibile. L’obiettivo di tutto ciò? Fornire agli utenti uno strumento estremamente utile per una pluralità di contesti, dalla pianificazione di interni all’organizzazione di eventi, con un approccio che ricorda le bacheche di Pinterest.

La differenza di Google: interattività e creatività guidata dall’AI

Se l’idea di una lavagna digitale collaborativa non è nuova, la forza di Google Mixboard risiede nella sua profonda integrazione con l’intelligenza artificiale. Grazie a Gemini, gli utenti, infatti, possono modificare o arricchire i propri progetti semplicemente usando il linguaggio naturale. È possibile chiedere di combinare immagini, adattarne lo stile a un riferimento caricato, o ancora rigenerarle con un click per esplorare altre alternative. Questa capacità di trasformazione immediata rappresenta un salto di qualità rispetto a piattaforme concorrenti come FigJam o Firefly Boards di Adobe.

Il funzionamento intuitivo e l’automazione spinta dalle AI aprono possibilità di utilizzo interessanti soprattutto per designer, creativi e professionisti dell’organizzazione di eventi, ma anche per chi vuole sperimentare a livello personale. L’ingresso di Google in un settore già popolato da strumenti affermati come Pinterest indica la volontà di presidiare un mercato in rapida evoluzione, dove l’interazione visiva e la generazione automatica di contenuti stanno diventando sempre più richieste.

Per il momento, Mixboard resta accessibile solo dal mercato statunitense, ma la fase di beta pubblica lascia intendere un possibile ampliamento in futuro. Insomma, Google, con questo progetto, non si limita a introdurre un nuovo servizio, ma segnala una direzione precisa, ovvero portare l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza creativa quotidiana.