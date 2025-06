Xiaomi Smart Band 10: design raffinato e funzioni avanzate in arrivo

Le prime indiscrezioni su Xiaomi Smart Band 10 iniziano a fare il giro della rete. A giudicare dalle immagini e dai dati emersi, sembra proprio che l’ azienda si stia preparando a un nuovo successo nel settore dei dispositivi indossabili. Il design del nuovo modello resta fedele alla linea minimalista e moderna che ha reso celebre la serie. Non mancano però alcune novità rilevanti. Ad esempio, il corpo sarà in alluminio sabbiato, soluzione che offre un tocco più “premium” al prodotto. Invece il cinturino verrà realizzato in TPU, mantenendo leggerezza e flessibilità. L’ orologio sarà disponibile in almeno tre colorazioni al momento del lancio, nero, rosa e argento.

Xiaomi Smart Band 10: tecnologia al servizio del movimento

Il display AMOLED cresce leggermente rispetto alla generazione precedente. Arriva infatti a 1,72”, con una risoluzione di 212x520px e 321ppi di densità. Le dimensioni compatte (46,5×22,54×10,95mm) e il peso di soli 15,95 grammi garantiscono una portabilità perfetta per l’uso quotidiano e sportivo. Le specifiche tecniche puntano chiaramente a migliorare l’esperienza utente sia a livello visivo che di interazione. Ciò grazie soprattutto a una superficie touch più ampia e a una gestione intelligente della luminosità ambientale tramite sensore dedicato.

Sul fronte delle funzionalità, Xiaomi sembra voler consolidare la sua presenza nel mondo dello sport e del benessere. La Smart Band 10 sarà infatti in grado di monitorare oltre 150 attività fisiche, grazie a una serie di sensori integrati. Tra questi figurano l’ accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, sensore per la frequenza cardiaca e quello per la luce ambientale. Il sistema operativo sarà HyperOS 2.0, la nuova versione del software proprietario, pensata per garantire una navigazione più fluida e un’interfaccia più curata.

La vera forza della nuova smartband, però, sarà l’autonomia. La batteria da 233mAh promette infatti fino a 21 giorni di utilizzo con una singola carica, e basterà appena un’ora per ricaricarla completamente. Anche il costo sarà competitivo, non a caso si ipotizza un lancio europeo con un prezzo compreso tra i 40 e i 50€. Il debutto ufficiale non è ancora stato confermato, si pensa però che l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. I fan del brand sono già in attesa, e l’interesse aumenta giorno dopo giorno.