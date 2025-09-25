Xiaomi: la HyperOS 3 arriverà presto su tanti dispositivi, la roadmap

Nelle scorse ore Xiaomi ha presentato la sua tabella di marcia per quanto riguarda l’arrivo dell’ultima versione del suo sistema operativo basata su Android, stiamo parlando di Hyper OS 3, nello specifico quest’ultimo dovrebbe arrivare su decine e decine di dispositivi andando di fatto a coprire una grossissima fetta dei device offerti dalla società cinese, c’è solo un piccolo problema, al momento questa linea riguarda solo il mercato cinese e non sappiamo come tutto ciò si evolverà per il mercato europeo.

Molto probabilmente come già accade per noi europei l’attesa sarà equivalente a circa due-tre mesi in più rispetto all’arrivo in Cina, effettivamente la data di lancio dell’ultima versione del sistema operativo per quanto riguarda il mercato internazionale è stata ufficializzata ed è stata per l’appunto ieri, quindi in questi giorni arriverà qualche notizia in più su quando la società distribuirà la versione stabile anche al resto del mondo.

La lunga lista dei device

Ecco dunque la lista per quanto riguarda la Cina, ovviamente in prima linea sono presenti i device top di gamma nonché caratterizzati dall’hardware decisamente più prezioso e prestante, i mesi di ottobre e novembre 2025 sono divisi in due tranches che vedono ovviamente arrivi diversi diversificati per i vari dispositivi, diamo insieme un’occhiata:

Ottobre 2025

Entro il 15 ottobre:

Tutti i top di gamma ovvero: Xiaomi 15, Redmi K80 Supreme Edition, Xiaomi 15 Ultra, Redmi K80 Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro

Entro fine ottobre:

Vecchi top di gamma o medi di gamma: Xiaomi Watch S4 Sport, Redmi K80, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Watch S4 eSIM (15th Anniversary Edition), Xiaomi Civi 5 Pro, Redmi Turbo 4, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series, Xiaomi Watch S4 41mm, Redmi Turbo 4 Pro, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Redmi K Pad, Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 Series, Xiaomi Watch S4, Xiaomi TV S Mini LED 2025 Series, Xiaomi Watch S4 eSIM

Novembre 2025

Entro il 15 novembre:

Ex top di gamma come: Xiaomi 14 Pro, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi K70 Supreme Edition, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition, Xiaomi 14 Ultra, Redmi K70, Redmi Pad 2, Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi K70 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Entro fine novembre:

Indossabili e casa come: Redmi TV X 2025 Series, Xiaomi Smart Band 10, Redmi Monitor G Pro 27U

Entro fine Dicembre 2025:

Medi di gamma e vecchi top di gamma: Redmi Note 14 Pro, Xiaomi 13, Redmi Note 14 Pro+, Xiaomi MIX Fold 3, Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Smart Band 9 Pro, Redmi Watch 5, Xiaomi 13 Ultra, Redmi Note 13 5G, Xiaomi Pad 6 Pro, Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+, Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi K60 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13R, Xiaomi Smart Band 9, Redmi Note 13R Pro, Redmi Watch 5 eSIM, Redmi Turbo 3, Redmi K60, Redmi Note 13 Ultra, Redmi K60 Supreme Edition

Entro fine Gennaio 2026: