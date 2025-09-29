Samsung Health Assistant, arriva il nuovo chatbot

Samsung sta lavorando a Samsung Health Assistant, un nuovo chatbot AI pensato per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di fitness. Sarà integrato direttamente nell’app Samsung Health.

I primi indizi arrivano dall’ultima Beta e da un APK teardown. L’assistente apparirà uguale a un chatbot, simile a ChatGPT o Gemini, ma non potrà sostituire un medico.

Samsung Health Assistant, qualcosa di nuovo?

Di recente si sono sparse diverse informazioni su Samsung Health Assistant, ovvero un agente AI che prenderà parte appunto dell’app Samsung Health. Quest’ultimo è creato per aiutare l’utente a compiere e realizzare i propri obiettivi di fitness. Parliamo di un chatbot AI specializzato e specifico: i primi indizi di questa nuova feature sono rilevati in una delle ultime Beta dell’app. Per quanto detto anche da alcune indiscrezioni potrebbe arrivare, almeno negli Stati Uniti, entro la fine dell’anno.

Da quanto emerso dal famoso “APK Teardown”, Samsung Health Assistant sarà disponibile in modo molto semplice direttamente dalla homepage di Samsung Health. Nelle impostazioni si troverà nella sezione dedicata a Health Assist. Dalle diverse immagini disponibili sul web si può notare un interfaccia tipica di un chatbot, molto simile a ChatGPT o Gemini. Queste normalmente sono davvero identiche a quelle di un app di messaggistica come WhatsApp.

Alla primissima esecuzione di Samsung Health Assistant, lo stesso utente riceve una breve panoramica degli argomenti che esso dispone e quelli che non può in alcun modo trattare. Samsung ha voluto fare molta chiarezza sul fatto che il tool non può effettuare diagnosi e suggerire cure per malattie e dintorni, in poche parole non può sostituirsi a un medico o a un professionista.

L’ultimo passo che rimane da capire è sicuramente quando questa nuova feature arriverà. Come tutti noi europei sappiamo sarà una questione un pochino più delicata e lenta che in altri mercati. Anche la stessa Apple ha dovuto rallentare la distribuzione delle traduzioni in tempo reale nei suoi AirPods.