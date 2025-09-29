Musicassette: il ritorno in chiave Hi-Fi

Negli anni ’70 e ’80 le cassette hanno accompagnato milioni di persone. Sony con il Walkman ne ha amplificato il successo, insieme alle autoradio. Poi arrivarono i CD, e successivamente gli Mp3, che decretarono la fine del formato. Per decenni le cassette sembravano destinate a rimanere un ricordo.

Il loro punto di forza non era mai stata la qualità sonora, ma la praticità. Grazie ai registratori casalinghi ognuno poteva creare compilation personalizzate, spesso scambiate tra amici. Questo aspetto le trasformò in un fenomeno sociale oltre che musicale.

Nonostante l’oblio, la statunitense National Audio Co. non ha mai smesso di credere nel formato. Ha continuato a produrre cassette vergini e ristampe per collezionisti, alimentando una piccola ma costante domanda.

Revox e National Audio, alleanza per il rilancio

Oggi proprio National Audio ha deciso di unire le forze con la svizzera Revox. L’obiettivo è riportare le musicassette sul mercato, non più come semplice oggetto vintage, ma come supporto capace di garantire prestazioni di livello Hi-Fi. I nuovi nastri promettono infatti una resa sonora paragonabile a quella di un “master analogico”.

Revox userà il proprio catalogo di master conservato presso l’etichetta Horch House. Finora era disponibile solo su costosi nastri a bobina, ma ora potrà raggiungere un pubblico più ampio attraverso cassette pre-registrate. La nuova linea produttiva nello stabilimento di Villingen, in Germania, sarà completata entro la fine del 2025.

È prevista anche la collaborazione con una grande major discografica, ancora non annunciata. Le prime uscite ufficiali arriveranno nei mercati europeo e statunitense tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Questo ritorno si inserisce in una tendenza più ampia. Dopo i vinili, riscoperti e ormai tornati in pianta stabile nel mercato musicale, le cassette potrebbero vivere una seconda giovinezza. Non solo come oggetto di nostalgia, ma anche come formato rivalutato dagli appassionati di Hi-Fi. Forse è il momento di recuperare i vecchi Walkman dalle cantine.

