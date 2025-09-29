Realme Watch 5 è ufficiale, specifiche e prezzi

Se ne parlava in rete ormai da diverso tempo, ma ora è finalmente arrivato il momento. In queste ultime ore, infatti, il noto produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo device wearable. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Realme Watch 5. Quest’ultimo è stato infatti avvistato in rete sullo store ufficiale dell’azienda e su Amazon.

Realme Watch 5, è ufficiale il nuovo smartwatch del produttore tech Realme

In queste ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo dispositivo wearable. Come già accennato in apertura,ci stiamo riferendo al nuovo Realme Watch 5. Quest’ultimo dispone di un display rettangolare. Si tratta di un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 1.97 pollici con una risoluzione massima pari a 390 x 450 pixel e con una luminosità di picco pari a 600 nits.

Attraverso il display, gli utenti potranno monitorare e tenere sotto controllo diversi parametri. Sono inoltre presenti oltre 300 watch faces tra cui scegliere per personalizzare il device. Il dispositivo è inoltre dotato di svariati chip e sensori. Abbiamo il chip NFC per i pagamenti contactless, il GPS, il GNNS. È anche presente la certificazione di resistenza IP68. Sono inoltre presenti i sensori per montare il battito cardiaco e per monitorare l’ossigenazione del sangue.

A bordo sembra che sia installato un software proprietario di Realme e non quello di casa Google. L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza pari a 460 mah. Si parla di circa 14 giorni di utilizzo con un ciclo di ricarica.

Per il momento, il nuovo smartwatch Realme Watch 5 è stato avvistato in rete sullo store ufficiale dell’azienda Realme e sulla pagina ufficiale di Amazon Germania. Il prezzo con cui sarà possibile acquistarlo è di 70 euro. Tuttavia, sembra che le spedizioni di questo nuovo prodotto non partiranno prima del 3 novembre 2025.