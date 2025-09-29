Riciclo rifiuti elettronici, entrano in campo AI e robotica

I dispositivi elettronici sono moltissimi e vengono impiegati in tante attività quotidiane perché spesso semplificano l’ azione degli utenti. Questi dispositivi però hanno spesso vita breve e vengono gettati a volte ancora funzionanti solo per cambiarlo con un nuovo modello. Il problema principale riguarda la gestione di questi rifiuti poiché non possono essere smaltiti come si fa per il riciclo della carta o della plastica. Per questo motivo si stanno mettendo in atto delle tecnologie in grado di separare e riciclare i rifiuti elettronici dalle loro componenti.

Recentemente è stato realizzato un progetto che prevede il riutilizzo di apparecchiature elettroniche grazie all’ aiuto della robotica e dell’ AI. In particolare il DTI, o Danish Technological Institute, sta sviluppando una tecnologia in grado di unire la robotica con l’ intelligenza artificiale per gestire la rigenerazione dei laptop. Infatti con questa tecnologia si potranno riutilizzare dei dispositivi che vengono buttati via per piccole imperfezioni o per guasti apparentemente irreparabili. Solo così si potranno limitare gli sprechi di questi dispositivi ridandogli una nuova vita.

Riciclo rifiuti elettronici, vediamo in cosa consiste il progetto

Il prototipo del progetto RoboSAPIENS è perlopiù un braccio robotico, una videocamera e un set di attrezzi da riparazione. Il robot è specializzato nella sostituzione degli schermi danneggiati dei laptop. Infatti è stato dotato di intelligenza artificiale che lo aiuta ad individuare le viti da togliere e le operazione per sostituire lo schermo. Ovviamente si potrebbero verificare degli errori a causa della diversità nello smontaggio dei vari dispositivi. Questo perché essendo moltissime le marche che producono tali laptop, non tutti li realizzano allo stesso modo. Comunque sia per il resto il robot sembra abbastanza affidabile e utile soprattutto in situazioni dove è solamente lo schermo il motivo per il quale viene gettato un computer.

Questa tecnologia ha anche un vantaggio dal punto di vista economico poiché un laptop ricondizionato vale molto di più rispetto a quelli che vengono gettati. Grazie alle continue innovazioni potremmo diminuire lo spreco di questi dispositivi ed allungare di molto la loro vita di utilizzo.