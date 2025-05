Recensione Realme GT 7: prestazioni, design e IA con prezzo bilanciato

Realme GT 7 è il nuovo medio di gamma che si sente un top di gamma, un prodotto eccellente che vuole fornire il massimo rapporto qualità/prezzo possibile, integrando al proprio interno il meglio del meglio per quanto riguarda le specifiche tecniche. Scopriamolo da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto presenta un design iconico, ma che riprende quanto solitamente vediamo sui modelli di casa Realme, caratterizzato a tutti gli effetti da una back cover in vetro con finitura opaca (almeno per la versione in prova), che non trattiene le impronte, né si sporca facilmente. Il modulo delle fotocamere è molto ampio, leggermente in rilievo rispetto alla scocca, ma non troppo ingombrante.

Le dimensioni del prodotto sono importanti, difatti raggiunge 206 grammi di peso con 164 x 76 x 8,3 millimetri di spessore. E’ uno smartphone che si fa sentire mentre lo trasportate con voi, anche se è in linea con gli standard a cui siamo abituati. I materiali di realizzazione sono molto buoni, resistenti ed affidabili, con il frame in metallo che ne accresce la robustezza. Sui lati troviamo tutta la pulsantistica fisica, con tasti di accensione/spegnimento e volume, a cui si aggiungono inferiormente il carrellino per le SIM, la USB type-C di ultima generazione ed anche l’altoparlante fisico (è assente il jack da 3,5mm).

Hardware e Specifiche

Il fulcro dello smartphone, che presenta anche certificazione IP69 (con resistenza all’acqua ad alta pressione ed immersione fino a 1,5 metri per 30 minuti), è sicuramente l’ottimo display da 6,8 pollici di diagonale, un AMOLED che può raggiungere una risoluzione massima di 1280 x 2800 pixel, rapporto 19.5:9, densità di 453 ppi ed una luminosità di 6500 nits. I colori sono profondi e ben dettagliati, sono oltre 1 miliardo, si può tranquillamente utilizzare sotto la luce solare diretta, le cornici sono sottilissime (rapporto schermo/corpo del 91,4%), ed è possibile godere di una fluidità eccellente con il refresh rate che raggiunge i 144Hz.

Il pannello di Realme GT 7 è completamente piatto, il che lo rende appetibile alla maggior parte degli utenti, ma la grande novità è rappresentata dal nuovissimo processore top di gamma MediaTek Dimensity 9400+, con processo produttivo a 3 nanometri, un octa-core con frequenza di clock a 3,73GHz e GPU Immortalis-G925 MC12. La configurazione si completa con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, naturalmente DDR5 e UFS 4.0. Prestazioni al top, nulla da dire o da recriminare, con ottima velocità di caricamento e multitasking, il terminale non scalda troppo nella parte posteriore durante le intense sessioni di utilizzo.

Lo sblocco avviene tramite riconoscimento delle impronte sotto il display o del viso 2D, in entrambi i casi si riesce rapidamente ad accedere al sistema, senza rallentamenti o ritardi particolari da segnalare. Realme GT 7 è uno smartphone 5G, con connettività NFC, WiFi 7 dual-band, bluetooth 5.4 e GPS, che si completa con la porta USB type-C. L’audio è stereo, raggiunge un buonissimo volume massimo, con dettagli e nitidezza in linea con la fascia di prezzo.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico del prodotto è composto da 3 sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, Sony IMX906 con stabilizzatore ottico integrato, un teleobiettivo 2X da 50 megapixel, ed una ultragrandangolare da 8 megapixel. Un set completo e funzionale, che permette tranquillamente di scattare ottime istantanee in ogni condizione di luce, essendo sensori abbastanza ampi riescono a catturare senza troppi problemi la luce al proprio interno, riducendo al massimo il rumore digitale. I colori sono coerenti alla scena, l’elaborazione software riesce a migliorarli, senza strafare o rendere lo scatto un artefatto.

I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps, la stabilizzazione ottica è ottima e facilita di molto la ripresa durante la camminata, anche se non si ha la mano troppo stabile. Anteriormente è stato integrato un sensore da 32 megapixel, la cui resa è perfettamente nella media, sia in termini di dettaglio che di nitidezza, ma anche della sua capacità di creare un buon effetto bokeh.

Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione grafica Realme UI 6.0, e patch di sicurezza recentissime. L’interfaccia è esattamente quella di cui vi abbiamo già parlato in passato, dotata di interfacce chiare, semplici da comprendere, moderne e ben strutturate. Le funzioni cui gli utenti possono accedere non cambiano, con qualche piccola aggiunta in termini di intelligenza artificiale, che non fa mai male.

La batteria è un componente da 7000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120W, una delle più grandi attualmente in circolazione e presenti su uno smartphone. La sua autonomia è eccellente, si possono raggiungere tranquillamente anche due giorni di utilizzo, anche pensando ad un uso intensivo. La presenza del sistema di raffreddamento a 7700 mm2 con grafene IceSense, inoltre, rende lo smartphone sempre fresco e mai surriscaldato.

Conclusioni e Prezzi

In conclusione Realme GT 7 ci ha convinto appieno, è uno smartphone da acquistare ad occhi chiusi perché riesce a soddisfare pienamente e perfettamente le aspettative dell’utente, migliorandole anche in termini di prestazioni generali e di autonomia. Il comparto fotografico è buono, non travolgente, ma comunque in linea con la fascia di prezzo.

Lo smartphone può essere acquistato in due varianti: 12/256GB o 12/512GB, il suo prezzo di partenza è di 749 euro. Fino al 30 giugno chi acquisterà la 12/512GB sul sito ufficiale riceverà anche il Realme Watch S2 spendendo solamente 799 euro (prezzo di listino). Lo stesso prodotto può essere acquistato su Amazon, ad un prezzo promozionale di 649 euro con incluso anche il caricabatterie (invece che 749 euro), nella sua versione 12/256GB.