WindTre ti regala uno smartphone Samsung: non perdere questa occasione

Se sei alla ricerca dell’offerta telefonica perfetta, WindTre ha la soluzione che fa per te. Ogni mese l’operatore arancione propone delle straordinarie tariffe All Inclusive tramite le quali è possibile ricevere uno smartphone 5G gratis. Attualmente le opzioni disponibili sono quattro e tra queste la WindTre Pack Unlimited 5G Plus, che permette di ricevere uno smartphone Samsung senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Dunque, se desideri poter usufruire ogni mese di ottime quantità di Giga e vuoi cambiare dispositivo senza sborsare cifre esorbitanti, non puoi perdere questa occasione.

Attivazione e costi dell’offerta WindTre Pack Unlimited 5G Plus

I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione tantissime offerte con ottime quantità di Giga, minuti ed SMS. Alcune di queste sono rivolte esclusivamente a coloro che procedono con il trasferimento del numero dal precedente operatore; altre possono essere attivate anche richiedendo una nuova linea. Che tu abbia intenzione di effettuare la portabilità o attivare una SIM con un nuovo numero, se desideri abbinare degli ottimi contenuti alla possibilità di ottenere uno smartphone in regalo, non puoi lasciarti scappare l’offerta WindTre Pack Unlimited 5G Plus.

Andando incontro a una spesa mensile di 29,99 euro, infatti, il gestore arancione consente di ottenere:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 minuti per le chiamate verso l’estero

Giga senza limiti per la navigazione

15 GB extra per la navigazione in Unione Europea

In più, potrai usufruire del servizio Call center senza attese, per richiedere assistenza in qualsiasi momento; del servizio Più Sicuri Mobile Pro, che offre antivirus e attivazione di VPN per tutelare le attività svolte online; e del servizio Reload Plus che permette di cambiare smartphone fino a sei volte. Per quanto riguarda lo smartphone offerto da WindTre si tratta di un Samsung Galaxy S25 ma ognuno avrà modo di cambiare dispositivo scegliendo tra quelli presenti in listino. In questo caso, potrebbero essere previsti costi aggiuntivi.

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata presso uno dei punti vendita abilitati, ma accedendo al sito ufficiale del gestore si avrà la possibilità di conoscere tutti i dettagli.