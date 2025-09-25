Gemini sempre più presente nelle app Google: ecco le novità su Maps e Play Store

Gemini

Google continua a spingere sull’integrazione della sua intelligenza artificiale, rendendo Gemini un tassello centrale delle app più utilizzate dagli utenti Android. Dopo Gmail e Chrome, ora tocca a Google Maps e al Google Play Store, che stanno ricevendo nuove funzioni basate sull’IA per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

Gemini su Google Maps: recensioni riassunte in automatico

La prima novità riguarda Google Maps, che sta iniziando a mostrare ad alcuni utenti un riepilogo delle recensioni dei luoghi. In pratica, nella scheda “Recensioni” di un ristorante, di un museo o di qualsiasi punto di interesse, sotto la valutazione media compare un breve testo generato da Gemini che sintetizza i pareri principali degli utenti.

Questa funzione, annunciata già a fine 2024, ha un obiettivo chiaro: permettere a chi consulta Maps di capire in pochi secondi l’atmosfera e la qualità di un luogo, senza dover leggere decine di opinioni. Ovviamente, le recensioni singole restano disponibili per chi desidera approfondire. Non è ancora chiaro se i riassunti basati su IA saranno subito disponibili anche in italiano o se partiranno, come spesso accade, dagli utenti di lingua inglese. In ogni caso, Google procede con un rollout graduale e progressivo. Per assicurarsi di avere questa novità, basta aggiornare Google Maps dal Play Store o partecipare al Programma Beta, che permette di provare le funzioni in anteprima.

Gemini su Google Play Store: trovare app diventa più facile

Il Play Store, cuore pulsante dell’ecosistema Android, sta introducendo un’altra funzione IA per semplificare la ricerca di app e giochi. Nella scheda “Cerca” è comparsa la voce “What are you looking for?” (traducibile in “Cosa stai cercando?”), affiancata dal logo di Gemini. Qui vengono proposti suggerimenti intelligenti: toccandone uno, l’utente accede a una pagina organizzata automaticamente dall’IA, con elenchi di applicazioni correlate e due opzioni di scelta per ogni categoria. Il sistema è pensato per aiutare chi non ha un’idea precisa del nome dell’app ma vuole trovare la soluzione giusta per un’esigenza specifica (es. “app per imparare una lingua” o “app fitness a corpo libero”).

Questa funzione si aggiunge ad altre già in fase di test come Ask Play e i riepiloghi delle recensioni, che sfruttano Gemini per dare una panoramica rapida della qualità delle app.

Al momento, però, il nuovo strumento è disponibile solo negli Stati Uniti. Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio internazionale, ma considerando la strategia di Google, è plausibile che arrivi gradualmente anche in Europa nei prossimi mesi.