Google Gemini su Wear OS prepara conversazioni fluide e senza mani

Google sta lavorando a un importante miglioramento per Gemini su smartwatch con sistema operativo Wear OS. L’obiettivo è quello di rendere le interazioni più naturali e continue, superando una delle limitazioni principali che hanno finora ostacolato l’esperienza d’uso con l’assistente virtuale. Oggi, infatti, dopo ogni risposta del sistema, il microfono si spegne automaticamente e l’utente deve toccare lo schermo per riattivarlo. Un passaggio ripetitivo che interrompe la fluidità della conversazione, soprattutto durante attività come la corsa o quando le mani non sono libere.

Opzioni vocali personalizzate per Gemini su smartwatch

Secondo quanto emerso dall’analisi del codice dell’ultima versione dell’app Gemini per Wear OS, Google sarebbe pronta a introdurre una modalità chiamata “Always Open Mic for Follow-on”. Questo sistema consentirebbe al microfono di restare attivo anche dopo la risposta dell’assistente, mantenendo l’orologio in ascolto per domande successive. La novità, non ancora disponibile pubblicamente, imita così il comportamento già visto nella versione per smartphone Android, garantendo finalmente un dialogo senza interruzioni e completamente “senza mani”.

La nuova gestione del microfono si affianca a un’altra funzione in arrivo, dedicata al controllo delle risposte vocali di Gemini. Google ha infatti introdotto la possibilità di disattivare completamente la voce dell’assistente, scegliendo di ricevere solo testo sul display dell’orologio. Un’opzione utile, ad esempio, in luoghi silenziosi come biblioteche o riunioni, dove l’audio potrebbe risultare inopportuno.

A oggi, gli utenti che desiderano silenziare le risposte devono premere manualmente il pulsante mute nel momento esatto in cui l’assistente parla. Con il nuovo sistema, invece, l’app potrà apprendere dalle abitudini personali. Quindi se rileva un uso frequente del comando mute, proporrà automaticamente di rendere definitiva la disattivazione dell’audio. Questa funzionalità risulta già attiva negli smartwatch compatibili con Wear OS 4 o versioni successive e si integra perfettamente con il comando vocale “Hey Gemini”, aprendo la strada a un nuovo tipo di interazione completamente personalizzabile.