Samsung Galaxy Watch 4, spiragli per Wear OS 6: aggiornamento ancora possibile

Quando Samsung ha annunciato la beta della One UI 8 Watch basata su Wear OS 6, l’assenza del Galaxy Watch 4 tra i dispositivi compatibili sembrava segnare la fine del supporto software per questo modello. Lanciato nel 2021 e garantito per tre anni di aggiornamenti, il primo smartwatch Samsung con Wear OS era stato escluso dal programma, lasciando intendere che non avrebbe ricevuto ulteriori upgrade.

Ora, però, emergono indizi che suggeriscono un possibile ripensamento. Il leaker Koram_Akhilesh ha pubblicato su X alcune schermate che mostrano unità del Galaxy Watch 4 con firmware di test compatibili con Wear OS 6. Le build sarebbero state compilate solo pochi giorni fa, segno che lo sviluppo non è affatto fermo. Potrebbe trattarsi quindi di un vero motivo di felicità per chi possiede un Watch 4, come una sorta di discesa all’inferno e ritorno: tutti infatti credevano che non ci fosse alcuna possibilità.

Samsung potrebbe dare così un segnale ai suoi utenti

Se confermata, l’estensione del supporto con Wear OS 6 rappresenterebbe un aggiornamento eccezionale, al di fuori della finestra temporale originariamente prevista da Samsung. Potrebbe dunque essere questo un ulteriore gesto per mostrare agli utenti quanto l’azienda ci tenga ad essi.

Il Galaxy Watch 4 ha segnato un momento di svolta per l’ecosistema Samsung, con il ritorno a una piattaforma condivisa con Google dopo anni di Tizen. Ricevere un quarto aggiornamento di sistema, e per di più basato su una nuova versione di Wear OS, significherebbe prolungare concretamente la vita utile dello smartwatch, oltre a rafforzare la reputazione dell’azienda sul fronte del supporto software.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Samsung. Ma la presenza di firmware in fase di test è un segnale chiaro: il Galaxy Watch 4 potrebbe non aver ancora detto l’ultima parola. E per molti utenti, questo basterebbe già a tenere alte le aspettative. Bisogna ora solo attendere fiduciosi.