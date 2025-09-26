Galaxy S24 aggiornato ad Android 16 con One UI 8

Samsung ha bruciato le tappe. A sorpresa, l’azienda ha avviato il rilascio dell’aggiornamento Android 16 con One UI 8 per i dispositivi della serie Galaxy S24. L’update, previsto inizialmente per il mese di ottobre, è invece arrivato in anticipo. Cominciando dalla Corea del Sud. I primi a riceverlo sono gli utenti che avevano aderito al programma beta. Come è stato confermato anche sul forum ufficiale Samsung. L’aggiornamento interessa i tre modelli della gamma. Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra.

Tutte le novità di Android 16 con One UI 8: AI, fotocamera e una UX su misura

Il firmware distribuito è identificato con il codice S92xNKSU4CYI7 e include, oltre al nuovo sistema operativo Android 16 e all’interfaccia proprietaria One UI 8, anche le patch di sicurezza di settembre 2025. È una mossa che conferma l’intenzione dell’azienda di offrire un supporto software tempestivo, soprattutto ai dispositivi top di gamma. Sebbene al momento il rilascio sia circoscritto al mercato sudcoreano, la diffusione mondiale dovrebbe avvenire nelle prossime ore o giorni. Chi possiede uno di questi modelli può comunque verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa”.

Con questa nuova versione della One UI, Samsung introduce numerose novità che abbracciano intelligenza artificiale, produttività e user experience. La nuova interfaccia è progettata per adattarsi meglio ai diversi formati dei dispositivi, come già visto con il recente Galaxy Tab S11 Ultra. La UX è più fluida, più coerente e punta a un’esperienza utente semplificata ma ricca di possibilità.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, la One UI 8 porta funzionalità multimodali avanzate, in grado di gestire input vocali, visivi e testuali in modo integrato. Non mancano miglioramenti per la fotocamera, soprattutto in termini di elaborazione software. Ed anche nuove opzioni per il monitoraggio della salute, grazie a un’integrazione più profonda con Samsung Health. Il sistema diventa anche più sicuro, con strumenti di protezione dei dati aggiornati e personalizzabili.