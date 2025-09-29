Truffa particolare con un messaggio: utenti terrorizzati dal tentativo di phishing

Cosa succede tutte le volte che una truffa riesce a fregare un utente o più persone allo stesso tempo? Possono scomparire i dati personali e anche i soldi dal conto corrente, i due messaggi in basso ne sono la conferma.

Quando il messaggio di posta elettronica può diventare una truffa, ecco cosa sta succedendo

Credere che quello che state leggendo sia reale, potrebbe portarvi ad avere grossi problemi nell’immediato e nel futuro. Questo accade quando si dà fiducia alle truffe che girano sul web, tutte pronte a fregare gli utenti in ogni momento senza che neanche se ne accorgano.

“Verifica della Sicurezza del Cliente

Gentile Cliente,

Nell’ambito del nostro continuo impegno per garantire la sicurezza dei servizi online, La invitiamo a completare una breve procedura di verifica del Suo profilo cliente.

La invitiamo a completare l’identificazione online il prima possibile per mantenere l’accesso ai nostri servizi.

In assenza di verifica entro il 29 settembre 2025, la Sua carta e l’accesso all’area clienti potrebbero essere temporaneamente bloccati.

La preghiamo di inserire il seguente codice di verifica nella pagina dedicata:

QLHVR6

Acceda alla Sua area clienti di Banco BPM.

Inserisca il codice di verifica quando richiesto.

Completi la procedura di autenticazione.

Fai clic qui per iniziare la tua identificazione.

La ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali saluti,

Banco BPM – Servizio Clienti“.

Oltre a questo messaggio però c’è un’altra truffa che si sta diffondendo mediante il solito mezzo, ovvero una mail. Ecco il messaggio che in tanti fortunatamente hanno segnalato:

“Ciao, non mi conosci, ma ti scrivo per conoscerci.

Ho sempre bisogno del tuo amore in tutte le sue manifestazioni. Poiché il mio partner ha problemi di potenza, posso “ottenere” ciò di cui ho bisogno.

E voglio anche lottare per qualcosa di permanente. Puoi saperne di più su di me nel mio profilo Angel-Paula64.

Tutte le mie esigenze le posso soddisfare in chat.

Il tuo Paula!“.