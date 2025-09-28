La serie Vivo X300 mostra design, colori e fotocamere: le prime conferme ufficiali

Vivo X300

Il debutto dei nuovi Vivo X300 e X300 Pro si avvicina e, in attesa della presentazione fissata per metà ottobre, l’azienda ha iniziato a svelare ufficialmente alcuni dettagli chiave. Oltre alle immagini promozionali, il product manager Han Boxiao ha condiviso anticipazioni sul design, le colorazioni e soprattutto sul comparto fotografico, con la conferma della collaborazione con Zeiss.

Design raffinato e colorazioni ispirate alla natura

Le immagini ufficiali mostrano due dispositivi dal profilo sottile e con un look che riprende il linguaggio estetico delle generazioni precedenti, ma con finiture più curate.

Vivo X300 Pro arriverà in quattro tonalità: Pure Black, Simple White, Wilderness Brown e Free Blue. Tutte sfruttano un particolare trattamento del vetro per migliorare la presa.

Vivo X300, invece, sarà disponibile in Pure Black e Free Blue, affiancate dalle varianti Cozy Purple e Lucky Color, pensate per chi preferisce uno stile più vivace.

Sul fronte dimensioni, i due modelli si distingueranno chiaramente: 6,78 pollici per il Pro, 6,31 pollici per la versione standard. Lo spessore rimane comunque contenuto (7,99 mm e 7,95 mm rispettivamente), confermando l’attenzione di Vivo alla portabilità.

Prestazioni con Dimensity 9500 e memorie UFS 4.1

Entrambi i modelli integreranno il MediaTek Dimensity 9500, chipset di ultima generazione che punta a garantire fluidità e potenza in ogni scenario, dal gaming all’uso intensivo di applicazioni. Le memorie saranno del tipo UFS 4.1, con velocità elevate nel caricamento di giochi, app e file multimediali.

Fotocamere al top e teleconverter Zeiss 2.35x

Come da tradizione, Vivo punta forte sul comparto fotografico, con un sistema sviluppato insieme a Zeiss:

Vivo X300 Pro: fotocamera principale da 50 MP Sony LYT-828 (apertura f/1.57, sensore da 1/1.28”), affiancata da un teleobiettivo Zeiss APO da 200 MP con lunghezza focale di 85 mm.

Vivo X300: sensore principale Zeiss da 200 MP e teleobiettivo da 50 MP.

Un elemento di continuità con la serie precedente è l’uso del teleconverter Zeiss 2.35x, un accessorio che amplia le possibilità di scatto e sarà disponibile in due varianti di colore. Vivo ha già mostrato alcuni sample fotografici realizzati con i due dispositivi, tra cui immagini scattate a concerti e show aerei, confermando la vocazione “pro” della gamma.

Appuntamenti da segnare

Il percorso di avvicinamento al lancio sarà scandito da due date:

10 ottobre 2025 : presentazione di OriginOS 6, la nuova interfaccia software di Vivo.

: presentazione di OriginOS 6, la nuova interfaccia software di Vivo. 13 ottobre 2025: evento ufficiale dedicato alla serie Vivo X300, con il debutto dei due smartphone e di altri prodotti dell’ecosistema.

Proporre smartphone sottili e potenti, ma soprattutto puntare forte sulla fotografia con partnership prestigiose come quella con Zeiss: questa la strategia del colosso asiatico. La serie X300 si prepara a essere una delle più interessanti della stagione autunnale, capace di competere con i top di gamma Apple, Samsung e Xiaomi.