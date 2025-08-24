Nubia Air: il nuovo medio gamma punta tutto su design e resistenza

A pochi giorni dai primi scatti dal vivo, Nubia Air torna protagonista grazie ai render ufficiali diffusi da Evan Blass. Le immagini confermano il carattere del nuovo medio gamma, che farà del design sottile il proprio biglietto da visita. Con soli 5,9 millimetri di spessore, il dispositivo si candida a diventare uno degli smartphone più sottili del mercato. Nonostante le dimensioni ridotte, l’azienda non ha però trascurato la resistenza. Il modello è infatti certificato IP68 e IP69, una garanzia contro acqua, polvere e urti.

Nubia Air tra stile e funzionalità: attesa per la presentazione ufficiale

Sul piano tecnico, Nubia Air utilizza un processore Unisoc T8300, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. L’autonomia è affidata a una batteria da 5.000mAh, scelta che sembra bilanciare bene spessore e durata. La scheda tecnica include inoltre un display AMOLED da 6,78”, con risoluzione 1,5K e protezione Gorilla Glass 7i, pensata per resistere a graffi e cadute accidentali. Un mix che unisce linee sottili e solidità, due caratteristiche spesso difficili da conciliare.

I render svelano dettagli interessanti anche sul fronte estetico. I bordi appaiono sottili e simmetrici, mentre alcune scelte suggeriscono funzioni dedicate all’audio, anche se mancano conferme precise. L’attenzione al design non sembra aver sacrificato la praticità, un equilibrio che potrebbe attirare chi cerca uno smartphone elegante ma resistente. Non è ancora chiaro in quali mercati sarà disponibile il Nubia Air né quando verrà presentato ufficialmente. Ma le informazioni trapelate fanno pensare che ormai l’annuncio sia imminente. In un settore dove ogni millimetro conta, Nubia sembra voler lanciare il messaggio che è possibile creare un dispositivo sottile senza rinunciare a protezione e autonomia.

Le reazioni online mostrano curiosità ma anche scetticismo. Alcuni utenti apprezzano la combinazione di batteria capiente e corpo ultrasottile, mentre altri sollevano dubbi sulle scelte hardware, in particolare sul processore Unisoc. Resta quindi da capire se Nubia riuscirà a trasformare la promessa estetica in un prodotto capace di conquistare davvero il pubblico.