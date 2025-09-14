Vivo V60, debutto mondiale e primo prezzo in Malesia

Vivo porta il V60 oltre l’India e sceglie l’Asia per il primo passo. Il lancio ufficiale parte dalla Malesia, Taiwan e Vietnam. L’arrivo europeo non ha tempistiche ufficiali, ma le novità sono attese a breve. In Malesia il telefono è già in vendita. Il taglio con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione costa 1.850 ringgit, un prezzo corrispondente a circa 380€ al cambio.

Le colorazioni disponibili sono Berry Purple e Mist Gray, ma la variante Myst Blue non è ancora proposta in quel mercato. Nelle altre piazze asiatiche la situazione però è diversa. Ad esempio a Taiwan la vendita non è partita, mentre in Vietnam i preorder stanno per chiudersi, preludio alla disponibilità. Le restanti varianti di memoria arriveranno successivamente, secondo i rivenditori locali.

Vivo V60, fotocamere con tele ZEISS e video 4K su tutti i lati

Il posizionamento resta prudente, ma i numeri sono interessanti. Il V60 adotta lo Snapdragon 7 Gen 4 di Qualcomm. Il chip promette efficienza e stabilità per un uso quotidiano intenso. La batteria ha una capacità elevata, pari a 6.500mAh e la ricarica rapida FlashCharge raggiunge 90watt. Il display è un OLED da 6,77”, la risoluzione è 1080p+ e la frequenza di aggiornamento tocca 120hertz. La struttura complessiva del dispositivo misura 7.5mm di spessore, ma nonostante la sottigliezza, la protezione è notevole. Il dispositivo è certificato IP68 e IP69, resiste quindi a immersioni fino a 1,5m e sopporta anche getti d’acqua a 80°. Per i gamer è presente la ricarica bypass, una funzione che alimenta il telefono senza surriscaldare la batteria.

Il comparto fotografico punta su qualità e versatilità. Il teleobiettivo utilizza infatti un sensore Sony IMX882 da 50MP, mentre l’ottica ZEISS offre zoom ottico tre per. Vivo integra anche alcune modalità dedicate ai ritratti con tele, quali: Telephoto Stage Portrait e Landscape-Portrait. La fotocamera principale raggiunge 50MP e integra OIS, invece l’ultra-grandangolare è da 8MP, davanti troviamo una fotocamera da 50MP. L’ottica ZEISS equivale a 21mm.

Il prezzo europeo resta una variabile. In Italia compaiono offerte di marketplace attorno a 699€, ma si tratta di proposte non ufficiali e soggette a variazioni. Il listino asiatico è decisamente più basso. Il valore dipenderà da tasse, canali e dotazioni locali. In ogni caso la conferma arriverà solo con il lancio europeo, per ora la rotta è tracciata dai primi mercati asiatici. I prossimi giorni chiariranno disponibilità e combinazioni di memoria.