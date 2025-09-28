I Samsung Galaxy S26 potrebbero costare di più: ecco perché

Samsung Galaxy S26

Il 2026 si avvicina e con lui l’arrivo della nuova famiglia Samsung Galaxy S26, ma già emergono indiscrezioni che rischiano di far storcere il naso agli utenti: i prezzi potrebbero aumentare. Non si tratterebbe di una scelta arbitraria di Samsung, bensì della diretta conseguenza di un rincaro nella catena produttiva dei processori di ultima generazione.

Il nodo cruciale: i costi dei chip a 3 nanometri

Alla base di tutto c’è TSMC, il colosso taiwanese che realizza i chip più avanzati al mondo. La società ha deciso di aumentare sensibilmente i prezzi dei wafer di silicio per il suo processo produttivo N3P a 3 nm, lo stesso impiegato per i processori di punta come lo Snapdragon 8 Elite 5 di Qualcomm, il Dimensity 9500 di MediaTek e persino l’Apple A19 degli iPhone 17.

Secondo fonti cinesi, MediaTek pagherebbe circa il 24% in più e Qualcomm il 16% in più per ogni wafer prodotto da TSMC. Un aumento che inevitabilmente ricade a cascata sui produttori di smartphone come Samsung, costretti a valutare l’ipotesi di trasferire parte di questi costi sugli utenti finali. La situazione è leggermente più favorevole per Apple. Pur dovendo anch’essa pagare i rincari a TSMC, la casa di Cupertino progetta internamente i propri chip, eliminando intermediari come Qualcomm o MediaTek. Questo le consente di avere un controllo maggiore sui costi finali e di assorbire parte degli aumenti senza incidere troppo sul prezzo al dettaglio.

Vantaggi tecnologici sì, ma a caro prezzo

I chip a 3 nanometri non rappresentano solo un aumento dei costi, ma anche un salto in avanti sul piano tecnico:

+5% di prestazioni a parità di consumo energetico

-5/10% di consumi mantenendo la stessa potenza operativa

Il problema è che già all’orizzonte si intravede un ulteriore rincaro: nel 2026 TSMC avvierà la produzione di massa dei chip a 2 nanometri, con costi previsti fino al 50% più alti rispetto all’attuale generazione. E qui Apple avrebbe già “bloccato” metà della capacità produttiva disponibile, complicando ulteriormente l’accesso per Qualcomm, MediaTek e anche Samsung.

Gli scenari per i Galaxy S26

Nei prossimi mesi Samsung dovrà decidere quale strada intraprendere:

Assorbire i costi, sacrificando parte dei margini di profitto.

Ritoccare i listini, rendendo i Galaxy S26 più costosi dei Galaxy S25.

È probabile che le varianti Pro ed Edge, destinate alla fascia alta, saranno quelle più esposte a eventuali aumenti, mentre Samsung potrebbe mantenere prezzi più stabili per i modelli base per non scoraggiare il pubblico mainstream.

I Samsung Galaxy S26 promettono processori più potenti ed efficienti, ma la rivoluzione tecnologica potrebbe presentare un conto salato. Per gli utenti, il rischio è di dover pagare di più per avere tra le mani i dispositivi più avanzati. Resta da capire se Samsung deciderà di proteggere i suoi margini o il portafoglio dei suoi clienti.