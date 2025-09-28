Iliad: offerte di fine settembre fino a 300GB in 5G, TIM distrutta

Iliad continua a puntare su trasparenza e su tanti contenuti mobili con tre soluzioni che coprono le diverse esigenze di consumo. La più gettonata è la Iliad TOP 250 PLUS, dal costo di 9,99 € al mese, che mette a disposizione 250 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i gestori. Inclusi anche 25 giga per l’Europa, così da poter utilizzare lo smartphone anche in viaggio senza pensieri. Questa offerta è pensata per chi cerca un pacchetto bilanciato e una connessione veloce grazie al 5G di Iliad.

Oltre a tutto questo, ecco una delle offerte simboliche che il gestore mette a disposizione, ovvero la TOP 150 PLUS. Questa rappresenta la scelta perfetta per chi non vuole spendere troppo. Il costo è di soli 7,99 € al mese e comprende 150 giga in 4G, minuti illimitati, SMS illimitati e 20 giga per l’Europa. Anche se la velocità di connessione è limitata al 4G, la quantità di traffico è più che sufficiente per chi utilizza lo smartphone quotidianamente per social, musica e video.

L’offerta più ricca per i grandi consumatori di dati

Chi desidera il massimo può optare per la Iliad TOP 300 PLUS, l’offerta più completa a 11,99 € al mese, che include 300 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati. Con un simile quantitativo di dati, è possibile fare streaming in alta definizione, scaricare file pesanti e utilizzare hotspot senza preoccuparsi di restare a secco.

Tutte le offerte Iliad sono aperte sia ai nuovi utenti che ai già clienti, ma per questi ultimi è richiesto di provenire da un piano dal costo inferiore rispetto a quello scelto. Il costo di attivazione è di 9 € una tantum, comprensivo di SIM. Non ci sono vincoli né rimodulazioni, e il prezzo rimane fisso per sempre. Con queste tre proposte, Iliad si conferma tra i gestori più aggressivi sul mercato, puntando su quantità di giga elevata e condizioni chiare.