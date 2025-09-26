Fastweb vs Lyca Mobile: tra 5G e risparmio mensile fino a 300GB al mese

Fastweb ha costruito la propria offerta puntando su trasparenza e qualità di rete. Propone tre piani che coprono esigenze diverse. La versione base, Fastweb Mobile, costa 8,95 € al mese e include 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS, pensata per chi ha un consumo medio di dati. Per chi utilizza lo smartphone in modo più intenso, c’è Mobile Full, che a 10,95 € porta i giga a 200 e include il 5G. Ovviamente ci sono anche utenti più esigenti e in quel caso ecco spuntare la Mobile Maxi, promo con 300 giga, Fastweb Protect per la sicurezza digitale e un’assicurazione per animali domestici inclusa, a 12,95 € al mese.

Lyca Mobile: prezzo minimo e 5G compreso

Lyca Mobile adotta una strategia diversa, puntando sul costo più basso possibile. La sua offerta prevede 150 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati a 5,99 € al mese, prezzo garantito per sempre. Non ci sono vincoli di operatore di provenienza e i primi due mesi sono gratuiti, una caratteristica che rende la portabilità particolarmente vantaggiosa. Il 5G incluso è un punto di forza per chi vive in città già coperte dalla rete veloce, permettendo di scaricare file pesanti o guardare video in alta definizione senza rallentamenti.

Due strategie a confronto: Fastweb vs Lyca

Il confronto tra Fastweb e Lyca Mobile mette in evidenza due approcci differenti. Fastweb offre più varietà, con piani modulabili e la possibilità di arrivare fino a 300 giga, includendo servizi aggiuntivi per la sicurezza online. Lyca Mobile punta invece sul prezzo più basso e su un bundle semplice, che combina 5G e tanti giga a meno di 6 € al mese. Chi cerca una soluzione completa, con un’assistenza strutturata e più servizi inclusi, trova in Fastweb un pacchetto solido e personalizzabile. Chi vuole semplicemente risparmiare e avere un’offerta senza pensieri può scegliere Lyca Mobile, approfittando anche dei due mesi gratuiti per testare la qualità della rete prima di pagare.