Ad
venerdì, Settembre 26, 2025
venerdì, Settembre 26, 2025
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Fastweb vs Lyca Mobile: tra 5G e risparmio mensile fino a 300GB al mese

Le offerte migliori sono garantite da due provider molto interessanti come Fastweb e Lyca Mobile che mettono a disposizione il meglio per i loro utenti

scritto da Felice Galluccio
Fastweb vs Lyca Mobile

Fastweb ha costruito la propria offerta puntando su trasparenza e qualità di rete. Propone tre piani che coprono esigenze diverse. La versione base, Fastweb Mobile, costa 8,95 € al mese e include 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS, pensata per chi ha un consumo medio di dati. Per chi utilizza lo smartphone in modo più intenso, c’è Mobile Full, che a 10,95 € porta i giga a 200 e include il 5G. Ovviamente ci sono anche utenti più esigenti e in quel caso ecco spuntare la Mobile Maxi, promo con 300 giga, Fastweb Protect per la sicurezza digitale e un’assicurazione per animali domestici inclusa, a 12,95 € al mese.

Lyca Mobile: prezzo minimo e 5G compreso

Lyca Mobile adotta una strategia diversa, puntando sul costo più basso possibile. La sua offerta prevede 150 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati a 5,99 € al mese, prezzo garantito per sempre. Non ci sono vincoli di operatore di provenienza e i primi due mesi sono gratuiti, una caratteristica che rende la portabilità particolarmente vantaggiosa. Il 5G incluso è un punto di forza per chi vive in città già coperte dalla rete veloce, permettendo di scaricare file pesanti o guardare video in alta definizione senza rallentamenti.

Due strategie a confronto: Fastweb vs Lyca

Il confronto tra Fastweb e Lyca Mobile mette in evidenza due approcci differenti. Fastweb offre più varietà, con piani modulabili e la possibilità di arrivare fino a 300 giga, includendo servizi aggiuntivi per la sicurezza online. Lyca Mobile punta invece sul prezzo più basso e su un bundle semplice, che combina 5G e tanti giga a meno di 6 € al mese. Chi cerca una soluzione completa, con un’assistenza strutturata e più servizi inclusi, trova in Fastweb un pacchetto solido e personalizzabile. Chi vuole semplicemente risparmiare e avere un’offerta senza pensieri può scegliere Lyca Mobile, approfittando anche dei due mesi gratuiti per testare la qualità della rete prima di pagare.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!