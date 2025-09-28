Apple si prepara al lancio dei nuovi modem 5G proprietari

La strategia di Apple per il settore mobile privilegia la gradualità. Con l’arrivo della serie iPhone 17, l’azienda di Cupertino non ha scelto di compiere un salto totale verso l’indipendenza dai fornitori esterni, ma ha introdotto il proprio modem 5G solo su un modello selezionato, l’iPhone Air. Mantenendo invece la partnership con Qualcomm sui dispositivi di fascia più alta. Una scelta che riflette l’equilibrio tra innovazione e prudenza, due concetti che da sempre accompagnano le decisioni di Cupertino. Il debutto del chip C1X segna un punto di svolta soprattutto per le caratteristiche tecniche che porta con sé. Apple lo definisce due volte più veloce del suo predecessore, ma la vera differenza si gioca sul terreno dell’efficienza energetica. In un dispositivo come l’iPhone Air, progettato per puntare sulla leggerezza e sul design sottile, la capacità di contenere i consumi senza rinunciare alle prestazioni si traduce in un vantaggio competitivo. Inoltre, l’integrazione di un modem proprietario consente ad Apple di controllare meglio l’interazione tra hardware e software.

Apple lavora ai propri modem 5G

La decisione di non estendere subito tale tecnologia ai modelli Pro ha sollevato diversi interrogativi. Nel corso di un’intervista televisiva, Arun Mathias, vicepresidente delle tecnologie wireless dell’azienda, ha confermato che il lavoro si è concentrato sul modello Air. Lasciando intendere così che l’espansione sarà graduale. Le sue parole non hanno fornito dettagli concreti, ma hanno contribuito ad alimentare le aspettative verso un’evoluzione più ampia.

Ed è proprio lo scenario futuro a catalizzare l’attenzione. Secondo gli analisti di settore, il passo decisivo arriverà con l’iPhone 18, previsto nel 2026. Ovvero quando farà il suo ingresso il modem C2. Le indiscrezioni descrivono un componente capace di gestire velocità di picco fino a 6 gigabit al secondo. Con supporto alle onde millimetriche e un ulteriore miglioramento nella gestione dei consumi. Se confermato, tale sviluppo consentirebbe ad Apple di completare il distacco da Qualcomm e consolidare il proprio ecosistema. La traiettoria tracciata da Apple suggerisce un futuro in cui la connettività mobile diventerà parte integrante della sua visione di integrazione verticale. Un percorso che, se portato a termine, potrebbe ridefinire non soltanto la gamma iPhone, ma l’intero equilibrio competitivo dell’industria mobile.