Nuova Fiat 500 ibrida avvistata in strada: foto spia

Come già sapete, Fiat sta portando avanti il progetto legato a una nuova 500 ibrida che avrà un compito davvero molto importante, scuotere le vendite e il mercato della società e soprattutto far tornare lo stabilimento di Mirafiori ad un regime produttivo decisamente consono dal momento che la cassa integrazione all’interno di questo punto di produzione è diventata una vera e propria costante per tutti i lavoratori, Fiat effettivamente integranti aspettative dal momento che l’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a 100.000 vetture l’anno prodotte.

Caratteristiche

La vettura in questione dovrà anche sanare i brutti risultati ottenuti dalla Fiat 500 elettrica dal momento che la vettura non ha venduto come l’azienda si aspettava, di conseguenza la società si sta impegnando per offrire tutto il necessario e correggere gli errori del passato, non a caso la nuova Fiat 500 ibrida eredita alcune caratteristiche della Sorella elettrica ma introduce alcuni dettagli propri delle auto ibride, ad esempio la presenza di prese d’aria in più anteriormente, con un abitacolo e un tettuccio veramente molto simili a quelli del modello elettrico, ovviamente posteriormente è presente anche lo scarico apposito per il motore termico e all’interno della vettura a differenza di quelle elettrica è presente anche la manopola del cambio dal momento che la vettura in questione utilizza un cambio a sera rapporti manuale.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione, all’interno del cofano è presente il classico Mild Hybrid 3 cilindri di 1 litro di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 70 CV e 92 Nm di coppia.

Per il resto non sono emersi molti dettagli sulla vettura se non una voce in merito il possibile prezzo di vendita di partenza che dovrebbe essere attorno ai 17.000 €, non rimane in qualche attendere per capire quando arriverà effettivamente sul mercato e se riuscirà a scuotere le vendite esattamente come spera Fiat per risollevare Mirafiori.