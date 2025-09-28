Speaker Blueetooth JBL CLIP 4 in regalo su Amazon: approfittate del prezzo di oggi

Con soli 40,17 euro oggi potete acquistare uno speaker bluetooth da portare ovunque. Una soluzione progettata pensando attentamente al design ma non solo. Questo JBL CLIP 4 è infatti uno speaker che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche del tutto interessanti.

A partire dal design ultraportatile possiamo dire che è caratterizzato da tessuti variopinti. Lo speaker tascabile JBL Clip 4 può essere portato ovunque grazie alle sue piccole dimensioni e al moschettone integrato che consente di agganciarlo a borse e non solo.

Speaker Blueetooth JBL CLIP 4 a prezzo speciale

Tra i tanti punti di forza c’è anche la resistenza ad acqua e polvere. Non manca infatti la certificazione waterproof e dustproof IPX67 che rende lo speaker Clip 4 adatto per ascoltare la musica preferita in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. Una soluzione con cui è possibile riprodurre un suono di alta qualità e con bassi corposi sia dallo smartphone che da altri dispositivi come i tablet.

Per rendere perfetto questo accessorio, il costruttore ha anche pensato a un’eccellente autonomia. Con una sola ricarica, infatti, la cassa ricaricabile Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth. Quale momento migliore, dunque, se non questo per acquistare questa cassa?

Oggi con il prezzo speciale offerto da Amazon non potete non approfittarne. La JBL CLIP 4 costa solamente 40,17 euro. La spedizione è completamente gratuita e in caso di problemi avete a disposizione da garanzia di 24 mesi.