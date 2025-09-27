Realme GT8 Pro, schermo 2K e tele periscopico da 200 MP

Realme si prepara al lancio del GT8-Pro, atteso a ottobre insieme alla versione standard GT8. Online infatti sono emerse le prime anticipazioni ufficiali condivise da dirigenti Realme sul social cinese Weibo. Al centro delle novità ci sono due elementi fondamentali. Ovvero il display e il comparto fotografico, entrambi rivisti in profondità per alzare il livello rispetto al modello precedente.

Realme GT8 Pro, batteria da 7.000 mAh e tele periscopico con zoom 12x

Lo schermo passerà da una risoluzione 1,5K al nuovo formato 2K, accompagnato da un incremento della frequenza di aggiornamento da 120 a 144Hz e da una luminosità di picco che raggiunge i 7.000nit, anche se limitata a porzioni ridotte del pannello. La superficie in vetro abbandonerà gran parte della curvatura laterale in favore di un design piatto, scelta che va incontro a chi predilige ergonomia e precisione nel tocco. Miglioramenti anche sul fronte comfort visivo. Assistiamo infatti ad un nuovo DC dimming, luminosità minima fino a 1nit e protezione con polarizzazione circolare per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il salto qualitativo del display non avrà ripercussioni importanti sui consumi, secondo i dirigenti Realme, grazie all’introduzione di una batteria da 7.000mAh realizzata con celle ad alta densità energetica. In questo modo, pur aumentando la capacità, dimensioni e peso dovrebbero restare vicini a quelli del modello attuale.

Non meno importante il comparto fotografico. Realme GT8 Pro disporrà infatti di un teleobiettivo a periscopio da 200MP con zoom ottico 3x e possibilità di ingrandimento fino a 12x senza perdita di qualità. Una scelta che testimonia la volontà del marchio di competere con i grandi rivali del settore premium, offrendo strumenti avanzati per fotografia e videografia. Tali anticipazioni, arrivate direttamente dai vertici aziendali, lasciano intravedere un dispositivo che si posizionerà come uno dei più completi e competitivi della sua fascia di prezzo. Tra batteria potenziata, schermo evoluto e fotocamera di nuova generazione, Realme GT8 Pro si prepara a diventare un protagonista del mercato smartphone di fine 2025.