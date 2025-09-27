One UI 8.5: nuova funzione Private Display per tutelare la privacy

Come potete immaginare da soli Samsung continua a lavorare allo sviluppo della sua ultima versione dell’interfaccia grafica che monta sui suoi dispositivi, nello specifico parliamo della One UI 8.5 della quale ormai si parla spesso sul web, grazie a voci di corridoio e indiscrezioni che circolano costantemente, ecco che oggi dunque vi portiamo un ulteriore novità trapelata sul web che preannuncia un interessante funzionalità pensata per tutelare la privacy dell’utente, analizzando il codice sorgente infatti di una build test dell’interfaccia grafica emersa una nuova funzionalità che prenderà il nome di Private Display e servirà a tutelare la privacy dell’utente durante l’utilizzo in ambienti in cui magari qualcuno potrebbe sbirciare sul vostro display, scopiamo qualche dettaglio in più.

Alterazione del display

Analizzando il codice sorgente presente dunque nella versione prova emerge la stringa “Privacy display, limita la visibilità dello schermo da angolazioni laterali per proteggere la tua privacy in pubblico”.

Quest’ultima sarà disponibile propriamente per il prossimo Galaxy S 26 ultra poiché sfrutterà la tecnologia “Flex Magic Pixel” sviluppata dalla divisione Samsung Display, ciò consentirà al software di alterare la visibilità dei pixel laterali andando di fatto a rendere più difficile la visione di ciò che viene visualizzato sul display da parte di utenti presenti vicino a noi.

Il software in questione sfrutta l’intelligenza artificiale che riesce a regolare dinamicamente i pixel per impedire la visione laterale senza però alterare quella frontale, nello specifico sarà disponibile una modalità automatica che consentirà al software di rendersi conto quando stiamo utilizzando software sensibili andando di fatto a mantenere la privacy ad alti livelli, poi sarà anche presente il pulsante Maximum privacy, il quale scuri ulteriormente lo schermo per garantire la massima privacy possibile e poi saranno presenti ulteriori opzioni come la scelta delle applicazioni da proteggere, le fasce orarie insieme ad una regolazione fine del livello di privacy da poter scegliere in totale autonomia.

Ovviamente, al momento si tratta di indiscrezioni che dovranno trovare un riscontro reale che però dovremmo attendere ancora per molto tempo.