realme GT8 Pro, trapelano i primi dettagli sul modulo fotografico

Il nuovo realme GT8 Pro si candida a diventare il protagonista della prossima generazione di top di gamma dell’azienda. Secondo le indiscrezioni più recenti, il modello sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, ma la vera novità sembra essere il comparto fotografico.

Un leak ha rivelato il design del modulo posteriore, caratterizzato da una forma a isola quadrata posizionata nell’angolo superiore sinistro della scocca. La configurazione dovrebbe includere un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico da ben 200 megapixel e un ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel. Una scelta che punta a offrire versatilità e qualità sia per gli scatti ravvicinati sia per quelli panoramici.

Il progetto coinvolge anche Ricoh, storica azienda giapponese specializzata in imaging. La collaborazione dovrebbe introdurre la modalità colore “Negative Film”, pensata per dare un’impronta più artistica agli scatti, ampliando così le possibilità creative a disposizione degli utenti.

Display, batteria e altre caratteristiche del GT8 Pro

Le indiscrezioni non si fermano al comparto fotografico. Il GT8 Pro dovrebbe integrare un pannello AMOLED piatto da 6,78 pollici, realizzato da BOE, con cornici estremamente sottili e risoluzione 2K. All’interno del display troverebbe spazio un sensore a ultrasuoni per le impronte digitali, garanzia di maggiore precisione e sicurezza rispetto alle soluzioni ottiche tradizionali.

Sotto la scocca, oltre al chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, ci sarebbe una batteria molto capiente, vicina agli 8.000 mAh, progettata per garantire un’autonomia di livello superiore. La scheda tecnica dovrebbe comprendere anche un motore lineare x-axis per un feedback aptico più realistico, doppio speaker stereo e la nuova interfaccia realme UI 6 basata su Android 16.

Il lancio della serie realme GT8, che includerà anche un modello standard, è atteso in Cina nel mese di ottobre. L’attenzione, però, è tutta sul GT8 Pro, che grazie a queste specifiche si posiziona come uno dei candidati più interessanti del panorama Android di fine 2025.